BB大晒？家姐生B霸房阿妹被迫遷　去旅行都要管　妹：可以唔見！

生B大晒？有女生在網上發文大呻，指因姐姐懷孕，其睡房被霸佔用作嬰兒房，她被迫搬出與朋友同住，只偶爾回家吃飯才會見面。最近政府宣佈放寬隔離政策至「0+3」，她便打算去旅行，沒料到竟被姐姐阻止，原因是擔心她回家時，會傳染疫症給寶寶，樓主因而感到無奈埋怨「點解唔肯放過我？」，又指與姐姐可以長時間不見面。



女生指姐姐懷孕後霸佔其睡房作嬰兒房，令她被迫遷出，怎料後來連去旅行都被阻止，因而感到無奈。（《BB來了》劇照）

該女生在香港討論區以「家姐真係好煩，而家唔係一齊住都咁煩！！！」發帖，指姐姐要生孩子，她被迫讓出睡房作嬰兒房，自己只好遷出與朋友同住，現時大概每個月才跟姐姐見1次。最近政府放寬隔離政策至「0+3」，她便開始計劃外遊，與母親通電話時談到打算11月初便出發。詎料通話後不到10分鐘，姐姐便打電話責備她為何疫情還未結束仍要去旅行，更質疑如果事後帶同細菌傳染給寶寶怎麼辨？

樓主稱不明白為何香港都讓遊客來，自己就不能去旅行？又指「你咁驚咪一個月唔好見我囉，我都可以唔返屋企食飯」，更大爆姐夫都曾確診，為何當時又不擔心傳染？樓主稱父母對姐姐夫婦的事已十分煩惱，她連房間都讓出，「點解我而家自己搬出去住都唔肯放過我？」，又嘲諷指「周街都有菌，驚就一世都唔好出街」。

樓主稱回港後也不一定要跟姐姐見面吃飯。（《香港愛情故事》劇照）

網民都一面全認為樓主沒錯，指以目前香港疫情，就算不去旅行，到家中下樓都有機會受感染，「香港每日都有幾千人中招，你叫她不要出街」、「不要理她，你只是通知她，去與否都與她無關，最多隔一段時間才回家食飯」、 「房都讓給她還不滿足，這種人漠視就可以，不要讓她覺得自己很權威」。

有人直指樓主的姐姐有很大問題，根本是被父母寵壞，「不如勸佢收下火，不然將來BB學佢語氣變魔怪就別埋怨別人」、「其實最大問題是你父母寵壞她，你家姐都有男人要真奇怪」。