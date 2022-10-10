12星座人際關係大動盪　有心人小動作多　某議題需適時企硬勿退讓

【唐綺陽星座運勢週報10/10-10/16】水木在天秤，人際關係感受到較大的動盪，面對不舒服的人事物，要以智慧應對，適時展現堅定立場，避免一味的退讓。土天四分，影響經濟與日常生活的節奏。金日逐漸合相，有機會遇到志同道合的夥伴，金牛座、天秤座令人為之一亮、感情頗為順遂。太陽與海冥有相位，眾人熱衷於藝術、療癒領域，關心慈善消息，為改變自己而行動，迎接劇烈的變化。



星象影響：水木在天秤，土天四分，金日逐漸合相，太陽與海冥有相位。

12星座個別運勢：

雙子：遇上複雜人事物，保持距離以策安全

巨蟹：避免過度敏感玻璃心，感情當斷則斷

天秤：為完美主義而困，可稍作打扮走出戶外

天蠍：需紓解身心壓力，處理不當情緒

同場加映：職場12星座｜即睇2023運勢 天秤成就前所未有 金牛不妨別再放負（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

人馬：事業遇關卡難以抉擇，感情上要更積極

山羊：容易感到資源欠缺，要對自己更有信心

水瓶：以自己感覺為主，別太在意他人看法

雙魚：計畫趕不上變化，因地制宜能幫助感情

同場加映：12星座決定分手的徵兆：當金牛不和你談未來 代表他的藍圖沒有你（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 33

白羊：合作力量大，桃花來自交友圈

金牛：受肯定有加薪機會，需多擔待另一半

獅子：工作埋頭苦幹，感情中要多保持靈活

處女：創新的關鍵時刻，感情有機會重見曙光

同場加映：4生肖年尾谷底大翻身 有貴人牽紅線易脫單 更逢凶化吉升職加薪（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】