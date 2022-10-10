超抵！觀塘小店三餸飯外賣$19　學生飯$16更抵　網民激讚｜附地址

三餸飯外賣價低至19元？絕對是窮人恩物！有港男於討論區發文分享觀塘1間由婆婆主理的「超抵食」小店，指出用19元就可買到1個三餸飯盒，優惠中學生飯盒每盒更只售16元，便宜得令人不敢相信，而根據其上載的三餸飯盒照片，飯餸份量與一般買到的無異，並無因價錢便宜而減少。樓主大讚，「份量同味道都可以，價錢無得頂」，而網民亦紛紛留言讚「婆婆愛」、「窮人恩物」、「良心店」、「19蚊，真係好薄利！」。



有港男於討論區發文分享觀塘1間由婆婆主理的「超抵食」小店，指出用19元就可買到1個三餸飯盒，優惠中學生飯盒每盒更只售16元。（「香港討論區」圖片）

該名港男於香港討論區以「可能係全港最平嘅三餸飯」為題發文表示，這間小店開業已久，由1名婆婆「擔旗」，主力做學生、街坊和的士司機生意，想買飯盒可先問婆婆有什麼餸，「佢話有乜乜乜，再睇下其他人食緊乜，叫咗三樣嘢，婆婆就會去加餸」，雖然店內環境一般，「但就係有返屋企食飯感覺，味道可以」。

從樓主上載的照片見到，店內貼出1大張價錢表，堂食三餸飯僅需26元，加紙包飲品則28元，外賣價卻成為網民焦點，優惠中學生飯盒每盒售16元、任擇三餸飯盒19元、飯盒加湯21元，而皮蛋瘦肉粥等有料粥售10元、白粥6元、炒米粉炒麵和腸粉7元，乍看還以為自己坐時光機回到10多年前物價低廉的時候。他直言「其實食阿婆三餸飯有益過漢堡包、薯條啦」。

樓主買了盒蕃茄炒蛋、南乳豬手及雞翼三餸飯，盒內餸量遮蓋了底下的白飯，份量十分有誠意，他大讚「豬手好香南乳味，雞翼都好食」、「就係一個平常、便宜、唔重味嘅三餸飯。支持婆婆繼續做，街坊食到又平又靚飯餸」，而他是特意坐車去買飯盒支持婆婆。

樓主未有提及小店名稱，不過有網民認出並說是觀塘瑞寧街18B號地舖的安發小食店。不少網民留言讚揚，「抵食，支持小店」、「真係好平，街坊有褔了」、「擺明係益街坊」、「值得尊敬的婆婆」、「學生優惠16蚊，等於20幾年前我學校飯堂嘅價錢！」、「真係好抵食，出面要兩餸飯都唔止$19蚊！」。有人指出「咁平，仲有冇錢賺？可能自己舖先得」。