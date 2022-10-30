咩嚟架？新人返工帶手寫板　同事認唔出係乜　網民：簡直係古董！

各種輸入法令電腦打字變得更容易、更方便，速度相對較慢的手寫板已甚少人使用。惟近日有打工仔發文指新同事第1天班便帶同手寫板，他看到後反應不來，一時間不知是甚麼，甚至問「呢個咩嚟㗎？」，其後得知對方原來不會打字。樓主無奈表示：「我已經好多年無見過人用呢樣嘢。」



有打工仔發文指新同事第1天上班便拿出手寫板，他看到時一時間認不出是甚麼。(《無法成為野獸的我們》劇照)

該名打工仔在 Dcard 討論區以「新同事第一日翻工帶咗塊手寫板」為題發帖，指他們的工作很多時都需要打中文，惟有新同事第1天上班馬上拿出手寫板。樓主稱第一看見都反應不來，還追問那是甚麼，對方表示：「手寫板，我唔係好識打中文，平時都習慣用手寫。」樓主表示當下不知給甚麼反應，因為已經很多年沒有看見有人會用這東西。

新同事表示不太懂打中文，稱平時都習慣用手寫板。（Dcard 圖片）

網民看過帖文後，不少人認為不會打字並不是問題，新同事能自己解決問題，沒有麻煩到公司，何況工作能力才是更重要，「HR都照請就無問題，閑事莫理」、「入職後就是看工作效率」、「做到嘢就可以，我們學校副校長和高級主任都是用手寫板」、「起碼佢自己帶個手寫板，無問公司要」、「識人好過識字」、「你打得快不會加人工，你打得慢亦不會減人工」。

有網民則笑指 「呢個手寫板簡直係古董」；亦有人認同會拖累同事和工作效率，不明為何有人會覺得無影響，「我打字速度起碼是他手寫速度的4倍，同一個辦公室，若然他工作做不完，會有機會連累的又是誰？」