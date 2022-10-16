讓座爭議！港女批巴士單人客不讓座拆散情侶：咩心態？1句惹公憤

港鐵日前發生2名媽媽帶着小孩乘車掀起讓座風波，事件成為港台網民熱話，今次讓座「戰場」來到巴士車廂！有港女於Instagram發文批評搭巴士時，車上乘客「一個人坐雙人位」不讓座，令她與男朋友無法同坐，直斥是「拆散情侶」，「真係唔太明啲人坐巴士個心態」。帖文引來網民圍「圍攻」，指摘她「自我中心」，揶揄「真係唔明啲情侶咩心態，出街唔揸車」、「搭的士啦笨」、「拍拖大X晒？」。



港鐵讓座風波：讓座爭執片瘋傳│兩媽搭港鐵促男子讓座：小孩要坐！ 吵架搞到咁

有港女於Instagram發文批評搭巴士時乘客「一個人坐雙人位」不讓座，令她與男朋友無法同坐，直斥是「拆散情侶」。（網上圖片）

該港女於IG發文開首即批評「真係唔太明啲人坐巴士個心態」，指自己在總站上車，惟車上乘客一個人卻要坐雙人位，「成層雙人位都係一個人」，最終她及男朋友都要與陌生人坐，斥責「成功拆散情侶冇得一齊坐」。

從港女上傳的照片可見，事發地點應是巴士上層車廂，她坐在左邊近走廊位置，手則一直拖着坐前面座位的男人，相信就是她的男朋友。

讓座「戰場」今次來到巴士車廂。（示意圖／資料圖片）

帖文被轉載到討論區後引來熱議，網民一面倒批評港女說法無理，「自我中心到」、「拍拖大X晒？」，又揶揄「搭的士啦笨」、「原來自己坐單邊位嘅動機就係想拆散情侶」、「怪就怪自己男朋友唔爭氣，冇私家車啦」、「應該識一個令你唔使坐巴士嘅男人」、「真係唔明啲情侶咩心態，出街唔揸車」、「佢自己一個坐巴士嗰陣係咪會主動有雙人位唔坐，坐陌生人隔籬先？」。

目前該港女IG已無法瀏覽。