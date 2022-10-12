恐怖！阿媽迫日服10幾粒藥飲「聖水」　無病痛15歲女呻：當飯咁食

會否吃得太誇張？有名15歲女生於網上發文大呻，自小即使沒病痛和營養不良，媽媽都會強迫她吃各式保健品及維他命，早前她感染新冠肺炎後，媽媽變本加厲買更多藥丸回家，「搞到我食藥好似當飯咁食，一日要食十幾粒藥」，即使康復後還被迫要喝兩支咳藥水及聲稱可消毒人體的「聖水」，而且要當着媽媽的面吃藥。她受不了嘗試與媽媽溝通，媽媽卻發脾氣指不受尊重，她只好無奈地向網民求助。

帖文引起熱議，有網民指出，「阿媽教女吸毒」、「其實冇病飲咳藥水同吸毒冇分別，咳藥水入面嘅麻黃素同冰毒一樣，冇咩事就唔好飲了」、「食多咗反而仲衰，越補越虧」、「帶佢睇醫生，似防疫防到有問題」。



有名15歲女生於網上發文大呻，自小即使沒病痛和營養不良，媽媽都會強迫她吃各種不同的保健品及維他命。（《親親我好媽》劇照）

女生投稿至instagram專頁「名校Secrets」表示，從小到大媽媽都強迫她吃各種藥丸、保健品和維他命，「咁我細個嘅時候唔識嘢，阿媽畀啲乜就照食啲乜」，直至現年15歲，「我阿媽依舊會塞啲維他命同魚油丸畀我食」。

她原本還能接受，但早前感染新冠肺炎後，媽媽變本加厲買更多維他命和一些所謂可以「補肺」的藥丸，即使已康復，媽媽也強迫她吃，「搞到我食藥好似當飯咁食，一日要食十幾粒藥」，她認為在無任何病痛的情況下吃這麼多藥是不正常。

她指出，吃維他命和保健品也算，早前感染肺炎後她有咳嗽病徵，於是媽媽自作主張1次過買了兩瓶咳藥水回家，她喝了一兩次後，覺得咳得更辛苦，完全對病情沒任何幫助，所以沒再喝。沒料到康復後媽媽還強迫她要喝光，「仲話我做咩淨係飲過一兩啖就冇再飲，話我嘥晒」。

她說，不知媽媽在哪裏買了瓶「聖水」，稱「飲完可以消毒」，但她喝過幾次後就不想再飲。她曾嘗試與媽媽溝通不想再吃藥，怎料媽媽發脾氣，「發爛渣推冧晒啲嘢，話我唔尊重佢」，她理解媽媽是為她好，但她覺得沒必要。

她續說，雖然現時與媽媽反了面，但依舊會強迫她吃藥和喝「聖水」，她不知如何是好，又溝通不到，「而啲藥又係我阿媽keep（保管）住，我冇機會攞走，就連食藥同飲『聖水』都要當住佢面食」，她希望廣大網民可以給予建議。

該名女生說，早前感染新冠肺炎後，媽媽變本加厲買更多藥丸回家，「搞到我食藥好似當飯咁食，一日要食十幾粒藥」。（《親親我好媽》劇照）

網民留言指出，「腎同肝受唔到過量藥物，你會好大鑊！帶埋啲藥同阿媽去見醫生！等醫生stop（制止）佢！」、「supplements（保健品）其實都唔應該亂食，除非你日常生活攝取唔夠先會食返對應嘅supplements補充返，咳水呀咩聖水呀嗰啲更加唔好係咪都飲，到你真係有需要嗰陣就無效用，建議搵啲專業人士開解你媽咪，可能係過分緊張？或者睇落都有啲似病態行為」。

有網民認為，「你阿媽好有可能係代理型孟喬森症候群（Factitious disorder imposed on another），指照顧者故意誇大或捏造受照顧者的生理、心理、行為或精神問題，甚或促成該等問題的心理疾病」，有人建議「每次都扮食，含住然後去洗手間吐返出嚟」。