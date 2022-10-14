地板藏寶！裝修廚房地板藏260枚罕有古金幣　收藏家爭奪拍出648萬

廚房地板執到寶！英國一對夫婦翻新舊屋時，發現廚房地板內藏有異物，挖出來是一個舊陶罐，內裏竟藏有260枚金幣，經鑑定金幣的歷史追溯至1610年至1727年，是一個貿易富商家族所有，由於該批古金幣極為罕有，引起不同國家的收藏家興趣，經過激烈拍賣，成功以75.4萬英磅（折約為648萬港元）拍出。



古金幣的歷史悠久，原屬以海外經商貿易致富的芬利─邁斯特斯（Fernley-Maisters）家族所有。（網上圖片）

綜合外媒報道，一對夫婦10年前在英國約克郡埃勒比村（Ellerby），買下一楝18世紀的房子，2019年開始進行裝修翻新工程，撬開廚房位置的地板時，見地下有異物，挖出來發現是一個十分古舊的陶罐，內裏竟然藏着260枚古金幣，夫婦大感驚訝，並聯絡拍賣行鑑定。

經專家鑑定，這批古金幣的歷史悠久，原屬以海外經商貿易致富的芬利─邁斯特斯（Fernley-Maisters）家族所有，估計金幣約值20至25萬英磅（約為172至214萬港元）。當時芬利─邁斯特斯家族為煤炭、木材及鐵礦石的貿易商，而金幣是家族後人約瑟夫（Joseph Fernley）和妻子莎拉（Sarah Maister）一生的積蓄，他們先後於1725及1745年離世。

夫婦10年前在英國約克郡買入房子，想不到地板藏寶獲得一筆橫財。（Karl Moran/Upslash）

這批古金幣引起歐洲、澳洲、美國、日本和內地等私人收藏家的高度興趣，早前在拍賣會上激烈競投，由10名收藏家投得，令金幣升價3倍，總共以75.4萬英磅高價售出。拍賣行格雷戈里（Gregory Edmund）表示：「這批金幣極度罕有珍貴，是英國考古記錄中最大發現之一。」