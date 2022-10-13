男童幫家長人肉霸位　肉臂擋Tesla駛進車位　網民：想害死小朋友

又有人肉霸位？網上流傳1段車CAM片段，只見有男童站在停車場1個泊車位內「肉臂擋車」，伸手阻擋正在向後倒車的白色Tesla電動車，幸好Tesla司機留意到後方有人即時停車，未有撞倒男童發生意外。網民都批評男童家長妄顧孩子的安危，而且「教壞小朋友」。



有男童站在停車場1個泊車位內「肉臂擋車」，伸手阻擋正在向後倒車的白色Tesla電動車。（影片截圖）

從車CAM片段顯示，事發於上周五（7日），於維多利亞公園泳池旁邊的停車場內拍攝，片主表示，停車場內排最頭位的寶馬先放下1名穿泳衣的男童幫忙找車位，並站在空置車位上。其後停車位前方的白色Tesla電動車倒車駛入空位，男童則四處張望不知所措。Tesla愈倒愈後幾乎觸及他時，男童即伸手嘗試阻擋及拍打車尾箱示意，並用手指向家人的車輛，「小朋友話係自己霸咗先頂住司機後泊」，影片就此結束。

片主認為，如果Tesla司機看不到男童的位置，繼續倒車，小朋友有很大的安全風險，「希望該小朋友媽咪司機睇到段片，好好教育一下小朋友，良好嘅品德、習慣同價值觀要自小培養」。

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網民批評家長為泊車竟然要兒子冒險，「黐線，可否告疏忽照顧兒童？」、「你個仔條命原來唔值一百幾十停車費？」、「容易車死個小朋友」、「有呢啲老竇老母真係慘」、「畀多少少泊對面柏景臺都係20蚊一個鐘」；又認為此舉是向孩子灌輸錯誤價值觀，「教壞小朋友！第二日小朋友學會乜都係霸」，揶揄稱「細細個就人肉霸位，大個肯定淨係識做泊車仔」。

根據香港法例《簡易程序治罪條例》第4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，即屬犯罪。最高刑罰為罰款5000元或監禁3個月。