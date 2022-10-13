內地女離婚　主動退回83萬禮金　連聘禮豬肉都斷斤秤足兩還畀男家

安徽一對夫妻結婚未滿半年就離婚，離婚時，女方為了完全切割兩人間的感情，不僅主動將18.8萬元人民幣聘金退回前夫家，連男方家裡準備的一大塊豬肉和牛奶、水果等聘禮也都全數退還，讓網友看了大讚女方行為「霸氣」豪爽。



《海峽都市報》報導，從網傳視頻（影片）來看，女方不僅是將18.8萬人民幣的彩禮（禮金）以現金形式交還，還送回了半扇豬肉，成箱的禮物，真正做到了不貪要男方任何財物，一別兩寬，各生歡喜。

前夫不意外：她是愛恨分明且很講理的人（點擊放大瀏覽）：

男方收到前妻退還的聘金和聘禮後，也不覺得意外，女子的前夫表示：「在生活中，女方就是一位愛恨分明且很講理的人，不過，連豬肉都退回來倒是讓他很意外，這種情況發生在現實生活確實少見。」

收到這批被退還的現金和聘禮後，男方特別拍了影片上傳網路，也讓網友議論紛紛。網友表示，「女方不留戀虧欠，還為自己留下尊嚴」；「這樣的女孩，前夫沒跟她走下去，真的是沒福氣」；「打從心底佩服」；「好人品得到好名聲」。

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