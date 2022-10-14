堅尼地城80呎套房月租$4000　超窄廁所惹議　業主另一單位更誇？

香港地寸金尺土，能有個舒適安樂窩都不容易。網上流傳1則放租帖文，顯示堅尼地城1間洋樓套房放租，每月租金4000元，備有基本家俬電器，鄰近港鐵站，惟房內空間非常擠迫，業主更在單人床旁邊加設窄長型廁所，有網民形容像「2副棺材拍埋一齊」，又質疑業主標價太高，「2000蚊都畀多你」。



堅尼地城1間洋樓套房放租，每月租金4000元，備有基本家俬電器，鄰近港鐵站，惟房內空間非常擠迫，業主更在單人床旁邊加設窄長型廁所。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

有業主在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，以每月租金4000元放租1間位於堅尼地城的洋樓「超值」套房，聲稱家俬電器齊全，並鄰近港鐵站。從單位照片可見，房內放置1張約兩尺至兩尺半的單人床，旁邊則有狹長型廁所，空間狹窄得只能讓1個人通過，而房間的另一半則有多層吊櫃、小型書桌、風扇、電視機及膠椅。據了解，套房只有80呎，呎租為50元，並沒有任何煮食空間。

照片引起網民嘩然，直言套房環境惡劣，「無裝修又暗又細又污糟，仲要瞓廁所隔籬」、「煮嘢食嘅位置都冇」、「點樣超值？二千差唔多」、「狗竇4000，可憐」，又形容住在這裏如同坐監，「住呢度個人會有幾灰？」；但亦有人認為環境已較籠屋及太空艙好。

有網民就翻出樓主曾放租另一間位於上環的套房，只見廁所和廚房二合為一，馬桶對正煮食枱，旁邊則有淋浴間，月租3900元，不過該則帖文顯示為「已出租」，網民都驚嘆「呢間仲X癲」、「可以屙住屎嚟炒餸」、「更加黐線嘅係，竟然有人租咗」。