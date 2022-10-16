玩這麼狠？27歲「抹糞怪客」拿糞隨機抹3車　被捕爆原因下場慘了

好玩唔玩竟然拿大便亂抹？台灣近日出現「抹糞怪客」，有車主在網上爆料，指他的電單車及另外2輛車被人抹糞，而且還刻意抹到手把之上，報警後放相上網誓要討回公道。帖文引起熱議，有網民笑稱怪客是個狠人，這做法是「七傷拳」。當地警方調查後拘捕27歲楊姓男子，他對抹糞之事供認不諱，反指他和鄰居有泊車糾紛，懷疑被人刮花座駕，才會氣到拿大便出門隨機抹上去。楊男除違反社會秩序法面臨罰款外，連高雄的環保局亦追究他丟棄大便要開罰，事件除了令被抹糞的車主叫慘，楊男亦沒有好下場。



樓主的電單車被人抹糞，而且還集中抹在手把上。（fb群組「爆料公社」圖片）

高雄左營近日出現「抹糞怪客」，有車主日前在facebook群組「爆料公社」發文，指左營明德國小附近有人「惡意塗抹大便」，他已經報警，大罵犯人缺德「會有報應」，若警方拉到犯人一定會告到底。他上傳4張圖片，其中有電單車的手把和座位沾上啡色異物，車主指上面都是大便，批評犯人「故意的，都針對手把」，另外還有2輛不認識的私家車都中招，車窗和倒後鏡都沾糞。

網民看照片後驚訝「現在玩得這麼狠嗎？」、「抹的人也很有勇氣」，但又笑問：「拿什麼抹？難度是七傷拳？殺敵100、自傷70！」。

台灣傳媒報道，警方表示本月12日到場了解後發現有1輛電單車及2輛私家車中招，門把、單車儀表板上面染有糞便，其中報警的黃姓車主表示要先清潔車輛，暫時不考慮提告。雖然3名車主都沒考慮提告，但警方翻查現場的閉路電視，現已拘捕涉事的27歲楊姓疑犯。

楊男作供時直認抹糞，他就住在附近，反指早前因為泊車問題，懷疑有人刮花他的座駕，一氣下從家中帶出排泄物，隨機將之到附近一些汽車上，以表滿不滿。警方指楊男的行為已干犯《社會秩序維護法》第90條，「未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者」，可處以3000台幣（約740元港元）以下罰鍰或申誡。

不過，高雄市環保局指根據《廢清法》，任意丟棄大便等廢物可處以1200至6000元台幣（約300至約1470元），他至少將大便抹到3車上，故要開罰3次，預料要罰3600元以上（約880港元），正向警方索取楊男資料。

（綜合）