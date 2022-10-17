女死父亡│女大生遭跟蹤狂推落路軌輾斃　父疑病發死　真相更悲哀

感情生變竟置舊愛於死地？印度發生1宗轟動全國的情殺案，有男子持續騷擾及跟蹤20歲女大學生，日前女生被跟蹤到火車站月台時發生爭執，女生在火車埋站之際被推落路軌，害她被迎面撞倒並輾過，當場死亡。死者父親當晚懷疑心臟病入院，翌日不治，惟經驗屍後揭發更悲哀真相，相信他喪女後服毒自殺，父女相繼身亡。

當地傳媒指，疑犯和女大生原本是情侶，但之後出現多種說法，令2人真正關係撲朔迷離。雙方家長都是警務人員，女方家人在數個月已報警指疑犯持續騷擾女兒，數星期前曾跟蹤施襲，但警方當時只作警告就放行，詎料釀成更大悲劇。疑犯日前因涉謀殺被捕，消息指死者母親患血癌，最近復工即聞噩耗，同日喪女及喪夫，而她另有2名年幼女兒。



印度名女大學生被前男友持續跟蹤，日前被他推落路軌慘死。（Twitter圖片）

案發於印度泰米爾納德邦首府欽奈（Chennai），當地傳報道，本月13日下午1點半左右，在當地私立大學就讀的20歲女大學生卡迪亞（Sathya）和朋友到聖湯馬士火車站（St Thomas Mount railway station）乘車上學，23歲疑犯薩西什（Satheesh）出現，一直尾隨跟蹤。

去到車站月台時，2人發生爭執，薩西什在火車即將埋站時，突然將沙迪亞推落路軌。沙迪亞最終被火車迎面撞倒再輾過，當場死亡，薩西什則乘亂逃離現場，有乘客嘗試抓住他但失敗。警方後來趕到現場，工人將屍體由路軌上移走，警方翻查閉路電視馬上鎖定疑犯，翌日將薩西什拘捕。

事件有悲情後續，死者父親馬尼卡姆（Manickam）在喪女當晚於家中昏倒，懷疑心臟病發入院後翌日不治，一度誤傳他因女兒死訊而心臟病發死。警方則表示，驗屍過程中，醫生發現其體內有毒藥殘留，相信他是在女兒身亡後，在酒中混入毒藥飲用，疑死於服毒自殺。

警方初步調查認為，疑犯因感情問題痛下毒手，2人同樣住在欽奈亞當巴卡姆（Adambakkam）的警察宿舍，原本是情侶。印媒指，疑犯薩西什父親是退休警官，死者的母親拉馬拉克什米（Ramalakshmi）則是亞當巴卡姆警局的警長。

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有警方消息人士透露，疑犯和死者仍然相愛，但死者最近一直在避開疑犯，雙方家長都知道，2人正在吵架。不過，印媒指死者家人在數個月前曾經報案，稱女兒被薩西什持續騷擾，其親友透露，沙迪亞要分手並不想再和薩西什聯絡，因此觸怒對方。薩西什持續要求見面並不停騷擾，警方當時只是希望雙方妥協，惟案發前數星期，薩西什曾到卡迪亞所讀大學附近的Mambalam跟蹤，並襲擊卡迪亞，她報警後，警方警告薩西什後便放行。

消息指，服毒自殺的馬尼卡姆任職司機，和妻子育有3名女兒，卡迪亞是長女，另有10歲及3歲的幼女，妻子拉馬拉克什米患血癌原本在休假，復工不久即迎來喪女喪夫的連串噩耗。疑犯薩西什目前涉謀殺被捕，暫被司法拘留至10月28日，全案仍然在查。

（綜合）