納沙風球｜天文台：視風力變化擬發3號風球　是否掛更高看3大因素

【天文台／天氣消息／納沙／風球／打風／熱帶氣旋】一號戒備信號，現正生效。天文台表示，按照現時預測路徑，納沙會在今晚至明早（10月17日）逐漸靠近華南沿岸，在納沙及東北季候風共同影響下，本港離岸及高地會間中吹強風，一號戒備信號會在明早5時前維持。預料明日風勢逐漸增強，天文台會視乎本港風力變化考慮改發三號強風信號，市民請在明早出門前留意最新天氣消息。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，納沙明日會增強成颱風並接近本港400公里範圍，未來一兩天高地更吹8級強風，但是否會懸掛風球，甚至八號信號，則要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

而納沙風力如何？會移向哪裏？以下一一看清。



即睇納沙最新風力、移動路徑及預測天氣▼▼▼

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天文台九天天氣預報。（天文台）

歷年10月風暴，有多少次需要懸掛8號風球或以上？▼▼▼

天文台決定會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身