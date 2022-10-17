買牛肉粒驚見有蟲蠕動極惡心　港男驚呼不適有心理陰影：不敢再食

買牛肉粒附贈肥美的蟲？有港男於網上發文聲稱，太太上月於尖沙咀購買了1盒牛肉粒，他昨晚（10月16日）吃了幾粒打算再吃時，驚見其中1粒內有1條活生生的蟲，他再打開另1粒檢查，發現同樣有蟲，大呼「成盒唔敢再食」、「我而家有心理陰影」。



有港男於網上發文聲稱，太太上月購買了1盒牛肉粒，他昨夜（16日）打開驚見有條活生生的蟲。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

該名港男於fb群組「將軍澳主場」發文貼出照片和影片，影片中1條肥白的蟲於牛肉粒上蠕動，十分惡心，他拍攝的盒底顯示，該盒牛肉粒的賞味期限為2023年9月1日。

他崩潰地指出，「我仲要食咗幾粒先發現，即刻開另一粒望真，另一粒都有，成盒唔敢再食」、「我而家有心理陰影，覺得食道有啲唔舒服，見到兩條蟲爬爬下」。他說，已一早丟掉單據，所以不能退貨，發文是想提醒其他有買的人留意牛肉粒會否有蟲。

有網民笑言，「期間限定」、「蟲蟲產地直送」、「高蛋白質」、「條蟲咁肥，即係好有益」。有網民驚呼，「好恐怖啊，大佬」、「啱啱先一次過食咗6粒，打開就擺落口」、「早幾日買完一盒，平時無望過，打開就食，以後唔買」、「我都食咗三盒麻辣味，而家好鬼驚，但我食嗰陣又見唔到有蟲！」。有人指出，「呢啲肉類零食真係好易生呢啲蛋白蟲，我養開貓，時不時貓糧都有機會生呢啲蟲，只要生產過程有蟲卵入咗去就會有」。