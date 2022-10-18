離譜！拍拖5年拒性行為　女友突稱懷孕2個月　男生：她父母要我娶

「綠帽唔怕戴，最緊要除得快！」台灣有男生於討論區發文表示，女友一直很抗拒婚前性行為，因此交往5年期間兩人從未發生過關係，沒料到他日前卻意外發現女友懷孕2個月，他大感震驚，立即搬離同居的住所。對方父母知悉事件後，批評他弄出人命卻不負責任，要求他迎娶，女友亦邊哭邊試圖挽留，希望得到原諒，不過他已決意分手，直言「一切都是她自找的」。



台灣有男生於討論區發文表示，交往5年的女友一直抗拒婚前性行為，怎料日前卻自爆已懷孕2個月，他立即分手，女友哭着挽留。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

該名男生的經歷被人轉載至Dcard並以「女友懷了別人的孩子，她的父母要我負責」為題發文，男生憶述幾周前在家整理東西的時候，發現抽屜裏藏着1張婦產科收據，他起初很擔心地問女友身體是不是出了問題，有沒有什麼大礙，沒料到女友很小聲地說已懷孕2個月，他當下感覺不是欣喜而是滿滿的錯愕，問女友孩子是誰的，女友卻支支吾吾說不出來。他腦袋一片空白，連女友之後說了什麼也不記得，只知道收拾了行李直接從同居的住所離開。

他指出，「一向排斥婚前性行為的前女友怎麼會突然的懷孕？我們根本沒有做過越過線的事」，而剛好兩個月前他被「教召」（後備軍人教育召集），「扣掉前女友的肚子裏是神子在世，而她是聖母的情況，那只有另一種可能」。他說，女友一直致電求原諒，對方父母知悉事件後，「她的父母認為我是不負責任的人，都弄出人命了，還不惜編了一堆藉口逃避責任，但畢竟是自己的親生女兒，不管我怎麼解釋，永遠都是我的錯，甚至要我娶她」。

他表示，之後他的父母也被驚動，幸好父母知道他不是那種人，非常支持分手並為他出頭。他日前約女友出來想說清楚事件，「她仍然試圖挽留我， 哭的一把鼻涕一把眼淚，一直要我原諒她，是她做錯了」，不過他完全沒有任何想法，直言「像是看着陌生人一樣，一切都是她自找的」。

該名男生日前約女友出來想說清楚事件，「她仍然試圖挽留我， 哭的一把鼻涕一把眼淚，一直要我原諒她，是她做錯了」。（《十月初五的月光》劇照）

他近日特地向公司請了假，到處走走散心調整心情，但交往5年間一起經歷過太多，每到1個地方總會觸景生情想起過往點滴，眼淚總會不自覺地掉下來，「心想命運為什麼要如此的對我」。他嘆道，迎日都是渾渾噩噩地過，「把自己弄得十分憔悴，不管是工作也好，還是感情也好，像是失去生活重心一般」，他在最後1天假期仍未完全整理好心情，想到翌日就要面對職場上的瑣事就感到很疲累。

網民留言表示，「原來不是排斥婚前性行為，是排斥跟你婚前性行為，這種孽緣只能含淚斬斷」、「不懂前女友的父母怎麼有臉叫你負責耶，不是應該去找孩子的爸爸負責嗎？」、「假聖母找接盤俠，她父母應該是要去找中出的人負責」、「應該直接跟她父母說你連試用都沒有，就被迫買一送一」、「拒絕幫人養小孩！拍拍原po」、「拍拍原po，遠離她是對的，早日走出來你值得更好的！」。