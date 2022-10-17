台女着超緊身瑜伽褲「臀型一覽無遺」再惹兩派論戰：身材好一樣醜

隨著近幾年健身風氣盛行，路上經常可見不少女生穿著貼身的單車褲、瑜伽褲上街。



對此，就有一名網友在臉書社團分享一張照片，一名女子穿著紫色上衣和紫色瑜伽褲，站在一處路口等紅綠燈，由於打扮太顯眼，貼文掀起兩派網友論戰（點圖了解更多）：

+ 11

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見一名綁馬尾的女子穿著紫色露肩上衣，但往下仔細一看，女子下半身穿著紫色瑜伽褲，整個臀型一覽無遺，讓原PO不禁大呼：「現在今日潮流排行榜上有名的穿著方式！」

文章曝光後，立刻引來熱烈討論，網友紛紛回應「這個身材好，給過」、「身材好才敢這樣穿啊，以為隨便人穿都能看嗎」、「一看就有在運動！很棒的身材啊」、「這屁股很可以穿這樣啊」、「有身材才撐得起來阿！不然呢」、「好紫，身材很好，這樣穿可接受」。

不過也有網友認為，「不批評身材，說真的穿這樣很難看」、「這樣穿真的很醜」、「是我跟不上潮流嗎？真心覺得不好看」、「這種褲子的美，我真的get不到 」、「對不起，好像茄子」、「常常看到女生這樣穿，雖說穿衣自由，但真的很醜很難看，就算身材好也一樣」。

【相關圖輯】運動系小背心女神「曬痕色差照」惹哄動 網民狂讚反而更性感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

【相關圖輯】台女「半裸攻頂」惹爭議 IG揭山野大解放非首次 本尊這樣解釋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

延伸閱讀：

孝孫訂單備註1請求 外送員一看秒哭：阿嬤很有福氣

土石流要外送員「挖開路」送餐小費金額曝光 網傻眼：加5000都不去

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】