慘！27歲男「對精液過敏」　射精即出事迫禁慾10年　終咁解決重生

「男人最痛算這種…」美國一名27歲男子血氣方剛，卻因為患上罕見病「性高潮後病情症候群（POIS）」，對自己精液過敏，無論是性行為或自慰，一旦性高潮就會出現咳嗽、流鼻涕等類似感冒症狀，無奈下只能禁慾10年，飽受煎熬。他更為此禁慾10年。幸好男子經醫生治療後症狀大有改善，現已可以正常進行性行為。醫生指出，該病其實不難醫，但由於罕見，很多時病人會被誤診。



美國一名27歲男子患上罕見病「性高潮後病情症候群（POIS）」，對自己精液過敏，無論是性行為或自慰，一旦性高潮就會出現咳嗽、流鼻涕等類似感冒症狀，只能禁慾10年。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，醫療期刊《泌尿學病例報告》（Urology Case Reports）近日發表了該宗「性高潮後病情症候群（POIS）」病例。該27歲男患者從10年前開始，不論是性交還是自慰，每次射精後會出現咳嗽、流鼻涕、打噴嚏等感冒症狀，甚至出疹，唯有禁慾。

根據報告，「POIS」於20年前才首次被記載到醫學文獻，至今有紀錄病例不到60宗。「POIS」症狀會在射精後出現，包括極度疲憊、肌肉無力、發燒、出汗、易怒、記憶困難、注意力不集中、鼻塞和眼睛發癢等，情況可持續長達1星期。

男子經治療後症狀大減，目前已可以正常進行性行為。（示意圖／gettyimages）

幸好男子最近再度求醫後，醫療團隊確認他患上「POIS」，服用藥物後男子症狀大減90%，目前已可以正常進行性行為，解除「束縛」。

醫生指出，由於「POIS」太罕見，因此患者常被誤診，接受大量不必要檢查及治療卻無法減輕症狀。醫生強調，「POIS」沒有單一治療方法，會因人及症狀而異。