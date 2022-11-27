9歲仔無得吹蠟燭辱罵長輩　獲阿媽偏袒拒道歉　網民：阿媽最錯！

生仔要考牌絕對是不分國界！有外國男子發文分享9歲侄兒的「惡行」，而姐姐（姪兒母親）卻偏袒兒子，結果場面極不開心。男子表示自己曾擔任軍醫，受嚴重傷害致走路有問題，近日5歲侄女亦跌斷雙腿，近日舉行家庭聚會時，原本是由男子吹蛋糕上的蠟燭，他為了哄侄女開心，便讓她代吹蠟燭，沒料到惹來9歲侄兒不滿，出言辱罵男子及姪女。當男子要求侄兒道歉時，其姐姐更偏袒兒子，斥責他跟孩子計較。男子遂發問叫網民評理，到底是否他有錯？



男子發文指為了哄跌斷腿的侄女開心，便由她代替自己吹蠟燭，卻惹來另9歲侄兒子不滿，出言辱罵他與姪女。（GettyImages）

該男子在外國討論區Reddit 以「除非侄子道歉，否則他不會得到任何蛋糕」為題發帖，指自己沒有孩子，但就有7個侄女和侄兒，分別來自3名姐妹。他曾當過3年軍醫，但在5年前的1次襲擊中導致腦部和脊椎受傷，昏迷近1個月才醒來，死過翻生後要重新學習走路和說話，而他目前仍要撐着拐杖走路。來回地獄折返人間後，男子每年都會在醒來的一天慶祝，當天會邀請父母、姐妹和家人們聚會，就像得到重生。

由於5歲侄女最近也跌斷雙腿且出現雜複性骨折，男子便在聚會上跟她開玩笑說：「我們現在都是一樣，我要拐杖幫助走路，你也需要幫助才能站起來。」侄女覺得很有趣，回應說：「我們現在都是超級英雄。」男子更讓侄代替自己吹蠟燭，好讓她感到開心。

男生認為他需要道歉，否則不能吃蛋糕，他便開始尖叫和哭泣，姐姐因此說他是個混蛋。（《心靈的聲音》劇照）

沒料到侄女可以吹蠟燭，竟惹來9歲侄兒不滿，發脾氣稱他也想吹蠟燭。男子只好安慰他說，「你可以吃第一塊蛋糕」。但侄子仍然不滿，直接辱罵指男子和侄女「去吃屎吧」。男子聽到後即要求侄兒道歉，但侄兒拒絕，而他的媽媽（男子的姐姐）亦打圓場說算了，把蛋糕分了吧。但男子堅持要侄兒道歉，否則不能吃蛋糕，侄兒隨即開始尖叫和哭泣。這時候姐姐偏袒兒子，直斥男子是個混蛋，為了蛋糕和孩子起衝突。男子氣在心頭，因而發文詢問網民，他是否有問題，是否不該跟小孩計較。

網民都支持樓主「企硬」，不少人認為侄兒的媽媽應負最大責任，不應該讓兒子這麼沒有禮貌對待他人「你姐姐應該讓她兒子理解他的行為不恰當，讓他道歉」、「你姐姐不教育孩子才是混蛋」、「你姐姐教兒子可以成為惡霸，但仍然可以得到蛋糕」、「除非其他家庭成員和老師嘗試教他一些禮儀，否則他將來不會變好」。

大家都認為樓主沒有做錯，指他是蛋糕的主人，有權決定分給誰吃，「你不是為蛋糕吵架，而是在為自己和侄女挺身而出」、「你教導侄兒比他母親更好」、「你的蛋糕，你的規則」、「我覺得侄女在家裡應該常被哥哥欺負」、「他道歉前我不會給他蛋糕，他一定是個小惡霸」；亦有人好奇該名男童是否有問題，因此才會控制不住自己情緒，「侄兒是有自閉症嗎？ 對於9歲孩子來說是不正常的行為」。