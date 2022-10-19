癲價居屋！長沙灣凱樂苑394呎單位放$528萬　網民：未補地價喎！

最近樓市有下調跡象，不時傳出業主蝕讓沽貨的消息，但網上出售長沙灣居屋凱樂苑單位的帖文卻引起網民熱議，低層實用面積394呎單位在未補地價下開價528萬元，即呎價為13,400元，加上屋內裝修欠奉，甚至跟新公屋單位的格局無異，不少網民都形容「私樓價錢，公屋質素」，批評業主在找「水魚」。不過翻查成交記錄，發現近日屋苑內1個低層393呎單位成功賣出，成交價為525萬元，呎價達13,359元，這個新放盤單位呎價僅稍高。

資料顯示，凱樂苑於2019年發售時平均呎價實用呎價為6860元，該單位如按業主開價售出，購入3年已穩賺逾250萬元。



有業主在facebook群組放售凱樂苑1個未補地價低層394呎單位，標價528萬元。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

有業主周日（16日）在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放售凱樂苑1個未補地價低層394呎單位，標價528萬元。單位面向內園景，1梯8伙，業主標榜鄰近大型商場及5分鐘到達南昌港鐵站，適合持綠表、白居二資格人士購買。

帖文引起網上熱議，很多人對呎價感詑異，「開呢個價，業主傻的嗎？」、「三百幾尺未補地價居屋都要五百幾萬，仲貴過私樓」、「喺度揾水魚，未補地價賣咁貴，揾人哋笨」，又批評單位無論座向、裝修都不值這個價錢，「公屋格局嘅居屋，仲要冇靚裝，賣五百幾萬？」、「低層望樓都要500幾萬未補地價」、「公屋質素，睇下個廁所啲明喉」。有網民則表示，凱樂苑的地理位置確實不錯，但以17,000多元呎價在附近亦有不少私樓選擇，「不如貴少少買私樓啦」。

長沙灣凱樂苑。（資料圖片）

不過此呎價原來都有「知音客」，根據中原地產成交記錄顯示，前日（17日）凱樂苑凱旭閣1個低層393呎單位，就以未補地價525萬元成交，呎價為13,359元。

另外，對於有網民質疑凱樂苑是新建居屋「咁快可以賣？」，根據房委會資料顯示，凱樂苑於2019年入伙，樓齡3年，而在2019年及之後首次推售的居屋單位，平均呎價6860元，首次轉讓契據日期起計第3至第10年內，業主須在無須繳付補價的情況下，在居屋第二市場按業主自行議定的價格出售單位予房委會提名的人。直至10年後，業主可在無須繳付補價的情況下，在居屋第二市場出售，或在繳付補價後於公開市場出售單位。