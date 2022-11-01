筍盤？12年前買樓升值逾2倍　母姊欲以原價收購　女生拒絕鬧家變

樓市升值後可時光倒流12年，原價買樓咁筍？家人之間講錢也會失感情，近日外國有女生發文表示，12年前靠自己努力斥12萬美元（約93.7萬港元）購入房子，現時已升值約2.3倍到40萬美元（約312.2萬港元），她計劃賣出另購新樓，詎料母親和姐姐竟提出以當年購入價，以12萬美元接收房子，女生拒絕後惹來她們不滿，不斷吵鬧引致家變，令家人分開更個陣營。



有女生指自己12年前買下的房子已升值逾2倍，她有意賣出換樓，沒料到母親和姐姐竟然要求以當年價格接手。（《房仲女王的逆襲》劇照）

該女生在外國討論區Reddit以「拒絕以低於市價將我房屋賣給母親和姐姐」為題發帖，指自己在20歲時以12萬美元購入現時的房子，平積約1,000 平方英尺，雖然不算很大，但對當時的她來說已是完美，她住了12年後，決定要購買更大的單位。

樓主的母親和姐姐得知她打算賣樓，竟然要求以低於市價接手。現時公寓值約40 萬美元，即升值逾2.3倍，而母親和姐姐的總收入無法負擔大額貸款，因此提出以12萬美元，即當年購入價接手。女生原計劃將賣樓的錢用作新居的首期，所以拒絕這個無理要求，而2人則很生氣，更試圖說服她，以便她們未來生活可以穩定些。

樓主坦言跟母姊關係欠佳，當初更是因遠離他們而搬遷，而因為拒絕平價賣樓，她們氣憤地把家人都拖落水，令家人分成兩大陣營，有人支持她，有人則支持母姊。故她想詢問網民意見。

樓主坦言跟母姊關係欠佳，當初更是因遠離他們而搬遷，而她亦拒絕平價賣樓。（《那些我愛過的人》劇照）

不少網民都認為房子是自己買的，有權利決定賣不賣給家人，勸她不要被家人名義捆綁，「即使他們是很親的人，對你來說也會失去很多錢，他們也賺一大筆錢。這是你的錢你的房子，請不要這樣做」、「妳的資產是妳辛勤工作的結果，不是他們」、「永遠不要把金錢和家庭和友誼混為一談」。

有人則稱，她們若以平價買到單位，轉手賣掉只會讓樓主變成傻瓜，「他們轉身以40萬價格賣掉，然後以25萬買一棟房子，剩下的存入銀行。傻瓜才會這樣做（平價賣樓）」、「如果打算這樣做，則需要一項阻止他們出售房屋的條款」、「他們正試圖利用你」、「我明白你為什麼和他們沒有關係」、「詢問支持他們的家庭成員是否有多餘的 28 萬可以送給你的母親和姐姐」。