電單車泊校門外送外賣　乙明邨鎖車隊23秒即上前　1句話被批勁串

除沙田第一城鎖車隊令全港車主聞風喪膽，沙田乙明邨一帶同樣有「極速鎖車隊」。有外賣員昨午（10月19日）到乙明邨對面的小學送外賣，他將電單車停泊在巴士站前，然後急步進學校放下外賣，惟他回頭時已遠遠看到鎖車隊正拿着鎖走近電單車，整個過程只有短短23秒。外賣員立即衝上前阻止，其中1名鎖車男子大聲怒斥「咁你唔泊喺度咪無事囉，停車場咪得囉」，讓外賣員感到不悅。

相關影片於網上曝光後，不少網民批評鎖車男子態度和語氣差，「佢啲態度衰X過古惑仔喎，公司教嫁」，不過也有網民認為違泊就要承受被鎖車的後果，「佢又講得啱喎，唔泊喺度咪唔會鎖囉」。



有外賣員昨午（10月19日）於沙田乙明邨對面小學送外賣，短短23秒遇上鎖車隊上前欲鎖車。（fb專頁「香港鐵騎館」影片截圖）

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fb專頁「香港鐵騎館」昨日上傳1段外賣員遇上鎖車隊的影片，片長1分07秒，該名外賣員將攝影機掛在身前記錄送外賣過程，他將電單車停泊在巴士站前，然後從車尾保溫袋拿出外賣，此時其實已遠遠看到穿着熒光背心外衣的鎖車隊正於對面行車線觀察，伺機鎖車，外賣員隨後急步走進小學，將外賣放在校門外的桌子上然後離開。

當外賣員回頭不久，就遠遠看到2名鎖車男子正拿着鎖走近其電單車，由他離開電單車至看到鎖車男子走近的一刻，只有短短23秒。外賣員立即衝上前阻止，「喂喂喂，唔好搞」，又嘲諷「好似啲狗咁快嘅你哋」、「哇，好犀利喎」，又爆粗不滿地說「送嘢咋嘛」，其中1名鎖車男子「手指指」大聲怒斥「咁你唔泊喺度咪無事囉，停車場咪得囉」，另1名鎖車男子則較為心平氣和地勸交，「唔好嘈啦，開車開車，快啲」。外賣員不悅地指，「真係好似狗咁X樣見到佢哋，幾X過癮喎」，盛氣凌人的鎖車男子再說「你試下再泊喺度呀嗱」，不過2人最終未有鎖電單車，外賣員亦立即駕車離開，不斷爆粗宣洩不滿「好似鬥快咁X樣」。

影片於網上引起熱議，有網民笑言「刺激過超級市場一分鐘大挑戰」、「如果經常玩X佢哋，一埋嚟我就走，狂loop，會唔會俾人打」。有人批評鎖車男子態度囂張，「點解可以咁X串，其實同黑社會收陀地冇咩分別，佢哋靠鎖車錢嚟開飯，鎖唔到你就好X燥」、「人哋咁重攞個鎖行咗成百幾米，食白果梗係燥」、「九成有錢分」、「寸過碼頭咕喱，惡過村口隻狗」、「人哋送外賣佢叫人泊停車場，佢意思係咪要直鏟入學校個停車場」。

不過也有網民認為違泊本非正確行為，「我住乙明的乙明車場又畀入，推上行人路學校門口又得，點解要阻住巴士站」、「住乙明耐嘅人經過都知，以前無鎖車隊嗰陣，九成違泊多，巴士埋站又難」。有人建議，「如果我知嗰頭咁麻煩，我會推架電單車入學校」、「有經驗嘅車手做呢兩間學校係會直接叫個老師出嚟馬路邊攞，我自己都唔會離開架車」。