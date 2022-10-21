《蝙蝠俠﹕黑夜之神》│全球熱賣內地無上映　當年傳2個原因棄送審

《蝙蝠俠：黑夜之神》（內地譯：《蝙蝠俠：黑暗騎士》）原定下周四（27日）晚在中環海濱露天公映，但今日爆出因暴力程度遭禁止在戶外放映，掀起網民熱議。這部電影屬基斯杜化路蘭執導的蝙蝠俠三部曲的第二部，評價在三部之中最高，當年在全球爆紅，卻無緣在內地上映。據當年報道，雖然該片在全球各地十分賣座，但基於2大因素，片商決定不在內地上映，甚至未有送審，包括內容涉及敏感題材，以及當年爆出淫照風波的陳冠希有份演出有關。



《蝙蝠俠﹕黑夜之神》曾到香港取景，當時引起熱議。（《蝙蝠俠：黑夜之神》劇照）

《蝙蝠俠：黑夜之神》原訂下周四晚於中環海濱露天公映，今日爆出被叫停，改播《鐵甲奇俠》系列取代。事實上，該片在2008年上映時全球熱賣，但在內地同樣未有上映，原因不是審批後被禁，而是華納兄弟電影製作公司根本無送審，反之，首部曲《蝙蝠俠：俠影之謎》、第三部曲《蝙蝠俠：夜神起義》（內地譯：《蝙蝠俠：黑暗騎士崛起》均有在內地正式上映。

《蝙蝠俠：黑夜之神》有主角基斯頓比爾和摩根費曼現身香港街頭的畫面，早於2007年拍攝時已在香港引起討論，該片拍攝團隊來到香港取景，更向港府申請封路拍攝，有市民專程去中環想看身穿戰衣的蝙蝠俠和蝙蝠車，可惜敗興而返。有看過該片的網民都會想起電影其中一段，是講述蝙蝠俠去到香港捉犯。

當時美聯社引述華納兄弟電影製作公司聲明，因為電影部分內容題材敏感，故未有提交中國當局審查，但未有作具體說明。過去內地政府就曾以影響觀眾情緒為由，禁止一些電影在內地公映，例如2005年，由章子怡及鞏利出演的《藝妓回憶錄》就被禁映。另外，美聯社當年引述消息指，《蝙蝠俠：黑夜之神》其中1個放棄上映的原因，是當時爆出娛樂圈淫照風波，事件主角陳冠希有份客串該片。

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該片離奇放棄內地市場，當時有推測認為，是因為故事對華人及中國政府有負面陳述，包括片中其中1名奸角劉先生，他是華裔黑幫投資專家，將黑錢從葛咸城運到香港。片中飾演「雙面人」的亞倫艾克哈特有對白說「中國政府絕不會引渡中國人」，而劉先生還提及賄賂警察，「警察在那，我們已經付了他們錢，他們還不來？」，外界認為有關情節十分敏感，恐怕送審都不會獲批。

（綜合）