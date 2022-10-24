準老婆愛日系木調　港男先軌後奏買電競椅被鎅爛　嬲爆退婚無情講

新居入伙，男女對家居裝潢上或會有些少意見分歧，1名男子就在網上分享，指他與未婚妻合資買樓，女方喜歡日系木調的風格，屋內裝修基本上都以其喜好為主，但樓主唯一只想買玩遊戲專用的電競椅，便決定先軌後奏，未料翌日已看到愛椅被鎅破。事後樓主非常心寒，更提出退婚，坦言「希望搵到個識得尊重人嘅好女仔」。



樓主將一切新居裝潢事宜都交未婚妻決定，但他只想買1張電競椅滿足自己小小夢想，未料女方卻因此大發雷霆。（《紀念日》劇照）

樓主在facebook群組發文，指早前與未婚妻一起買樓，裝修事宜大都交女方決定，縱使他認為未婚妻鍾愛的日系木調風如同診所裝修般，但他也沒有多理，「唯一小小夢想就係有張打機專用電競椅」，他深知未婚妻不會批准，便先斬後奏。

直至電競椅送達當天，女方回到家中便立即黑面，樓主起初打算開玩笑帶過，卻被對方拿鎖匙扔到身上，逼他退貨，批評樓主沒有尊重其意見，「話唔襯佢間屋，問我做呢件事之前有無諗過佢唔鍾意」。樓主沒有退讓，並指在裝修新居前，未婚妻也沒有問過他的看法，「我都只係買一件，係一件自己心水家俬啫，所以當下我堅持唔跪」。

樓主翌日便發現椅子被未婚妻鎅破，直言看清楚了對方的真本性，決定退婚並要求女方賠償電競椅。（fb圖片）

爭吵翌日，樓主發現愛椅遭人割爛，未婚妻淡然表示：「而家解決咗啦，你攞張櫈落去掉，下次唔好嘥錢亂買嘢」，樓主當下非常心寒，有如突然看清楚對方的本性，一怒之下離開新居。事後女方的父母勸樓主不要意氣用事，樓主則經過深思熟慮後決意退婚，並要求他們賠償電競椅，女方父親聽後則發難拍桌，怒斥「而家全世界都知你哋結婚，為咁少事就話退婚，仲話要賠張爛鬼櫈？我個女肯嫁畀你，你執到啦！死廢青！」。

由於樓主已經對這段感情死心，故表明會找律師處理賣樓和賠償等事宜，未婚妻原希望挽回，但見樓主心意已決，便每天「連環Call」和發千字文大罵他，還威脅要將樓主的個人資料放上社交平台。

樓主最後於文中慨嘆，退婚後還要忙着賣樓、退酒席和婚攝等，雖然這些瑣碎事非常擾人，「但我覺得係同佢拍拖六年嚟最輕鬆嘅日子，鍾意打幾耐機都得」，又下載了交友軟件擴大生活圈子，只希望找到懂得尊重別人的好對象。