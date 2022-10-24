情侶搭巴士行為極無品　女生男友腿上晾腳伸出走廊　網民斥無家教

乘坐巴士請做個有品德的人！有屯門街坊於網上發文表示，日前乘坐960巴士回家，到上層尋找座位時，差點撞到1名女生的左腳，定神一看發現坐在窗邊的女生將左腳放在男友腿上，並伸出走廊，他不滿批評「乘客要幫佢抹鞋底」。



有屯門街坊於網上發文批評，有名女生乘坐960巴士時將左腳伸出走廊。（fb專頁「屯門友」圖片）

該名街坊投稿至fb專頁「屯門友」指出，上周六（22日）晚上9時乘坐960巴士回屯門，於上層尋找座位時，差點撞到1名女生的左腳，「我停低咗2-3秒望真啲，真係有着鞋嘅腳」。他指出，該兩個座位坐了1對情侶，女生將左腳放在男友腿上伸出走廊，再用外套遮蓋着，他雖幸好沒有撞到，但無奈地說「其實一唔留神就真係撞到，佢應該都會痛，同埋乘客要幫佢抹鞋底」。

網民留言批評，「家教呢樣嘢，喺香港失傳咗好耐了」、「個人品德已有問題」、「這種社會垃圾不少」、「太多呢啲自私行為」。有人表示，「個男對手放喺外套入面定出面㗎」、「直接同佢講，縮番隻腳囉，阻街呀你」、「搵件硬嘅撞落去，佢會縮腳」、「係我，我會直接撞埋去，怕什麼？」、「我成日都唔覺意撞到呢啲人隻腳，我邋遢開無所謂，不過見到佢哋個樣都幾痛，同即刻會做返個正常人」。