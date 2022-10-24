恒指暴跌｜失業連登仔瞞家人炒孖展　$25萬一鋪清袋變慘負資產

【恒生指數／港股／大跌市／大時代】港股今日（24日）跌市，收巿跌逾千點，報15,180.69，是13年半低位，股民們哀鴻遍野。有網民日前發文表示，3個月前失業後開始炒孖展，沒想到今日股市大跌使他輸光所有儲蓄，頓變負資產，不知如何是好，「唔識點面對，唉……」。



港股急挫，有網民在討論區表示自己投資失利，25萬元儲蓄「一鋪清袋」。（《大時代》劇照）

該名網民在連登討論區以「3個月前畀人炒失業，諗住靠儲蓄買股賺兩餐」為題發文，稱其於3個月前被辭退後，瞞着家人每日上街「扮工」，想靠存了2年的25萬元儲蓄炒股「搵兩餐」，惟最終「一鋪清袋……仲要負埋資產」。他解釋自己「唔識死，孖展咗」，遇上股市大跌，輸光了所有錢，「連飯錢車錢都輸清輸淨」，遂問網民意見，有沒有即日出糧的工作。

樓主自稱家境清貧，而家人對他炒股一事並不知情，他不知如何面對，「真係好徬徨，唔知點算」。他直言對於股票認識不深，「我都係接觸咗幾個月……而家終於知道股票係咩一回事」，他又指自己炒孖展時已經借過錢，現時已經負資產，真的不知如何是好。

樓主分享股票交易紀錄，希望自己慘痛的經歷有「警世」作用。（連登討論區圖片）

而面對網民質疑，樓主就附上一張股票交易紀錄，並寫道「圖就係到，信不信自行決定。見到唔信都好，當警世文又好」。

帖文引來網民熱議，有網民認為樓主是股壇初哥應該選擇低風險投資項目，未有妥善了解就「炒孖展」怨不得人，「抵啦，唔識炒走去玩衍生工具」、「無把握孖什麼展呢……但一切太遲了，先重頭開始吧」。亦有人建議樓主與其自怨自艾，不如盡快收拾心情找工作，又鼓勵他不要放棄希望，「很多人也遇到過你這問題呢，先去便利店找份兼職頂住先」、「拿拿聲屋企樓下搵份兼職先啦，仲上網問，加油啦，後生仲有機會」、「一日仲生存一日仲有希望嘅」。