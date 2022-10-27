巴士偷情照瘋傳！連登仔直擊港女出軌現場　列6大特徵籲男友留意

「巴打你女朋友出軌呀！」有網民疑似目擊別人女友「偷情」現場，於是在網上發文列出該女生對話內容，呼籲「巴打見字自己執生」。帖文隨即廣傳，有網民綜合出該女生6大特徵，提醒要留意。



有網民疑似目擊別人女友「偷情」現場，於是在網上發文列出該女生對話內容，呼籲「巴打見字自己執生」。（連登討論區）

該網民周一（10月24日）於連登討論區以「巴打你女朋友出軌呀！！！」為題發文，指周日（10月23日）晚上11時30分正坐往柏景灣方向行駛的52X巴士，其間聽到鄰座女生用WhatsApp講「唔好諗咁多，我哋之間只係fd，一齊返九龍」，之後女生便與旁邊的男生說「我條仔好煩」並親吻，呼籲「巴打見字自己執生」。

從樓主上載的照片見到，當時巴士上層車頭正坐着疑似1男1女。有網民就綜合該女生特徵，包括「黑長髮」、「前面留陰」、「紮馬尾」、「平時應該有黑T」、「住長沙灣深水埗附近」，以及「（周日）11點半同自己條仔傾過電話」，估計女生最快凌晨12時至12時半回到家。

從樓主上載的照片見到，當時巴士上層車頭正坐着疑似1男1女。（連登討論區）

帖文引來熱議，有網民直指該女生「好識玩」、「帽事嘅」，又大讚樓主「好人一生平安」、「功德無量」。不過也有網民認為「一家不知一家事」，不應多管閒事，「關你X事」、「朋友嚟啫，惜下好閒事，唔好諗咁多」、「（吻）係禮貌啫」、「Birthday kiss啫，大驚小怪」。