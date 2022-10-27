奪命偷情｜人妻口交中途慘死！驚揭醫生姦夫下體塗毒　最新咁判決

「愛愛」竟成致命「兇器」！德國整容醫生安祖亞（Andreas David Niederbichler）在自己下體陰莖塗上可卡因（Cocaine），並讓已婚的情人為自己口交，結果導致對方服用過量毒品死亡。安祖亞事後因強姦及傷害他人致死罪成被判監9年，並要向家屬賠償喪禮費用等。至近日法院再有新判決命令，要求安祖亞必須支付死者的醫療費用約1.2萬英鎊（約11萬港元）。



德國整容醫生安祖亞（Andreas David Niederbichler）在自己下體陰莖塗上可卡因（Cocaine），並讓已婚的情人為自己口交，結果導致對方服用過量毒品死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，安祖亞2018年2月在網上認識人妻伊馮（Yvonne M），兩人隨後發生關係，詎料卻「搞出人命」。原來安祖亞於自己下體塗上可卡因，令伊馮口交時變相服毒，因服用過量毒品送院搶救不治。

安祖亞事後被控強姦及傷害他人致死罪，而調查發現，伊馮並非唯一受害人，在2015年9月至2018年2月間，有另外3位女性被安祖亞以類似手法性侵，包括將可卡因加到香檳杯、唇膏及牙膏。

近日法院再對安祖亞提出新判決命令，要求他必須支付搶救伊馮的醫療費用。（網上圖片）

安祖亞於2019年被判罪成，監禁9年，並根據法庭判令向伊馮家人支付賠償及喪禮費用共約1.6萬英鎊（約14萬港元）。

至近日法院再對安祖亞提出新判決命令，要求他必須支付搶救伊馮的醫療費用，因此安祖亞須再支付1.2萬英鎊（約11萬港元）醫療費用。

安祖亞曾向德國媒體辯解，稱與女性進行口交、肛交及陰道性交時，對方都知道他有在下體塗上可卡因，亦知道自己服用了什麼。他又稱，聽從律師建議保持緘默是錯誤，令法官只聽到女方指控，於是提出上訴，希望可以證明自己對伊馮沒有刑事責任上罪責，但由於安祖亞未能提出新證據，上訴庭拒絕受理。