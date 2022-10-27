男友瞞去旅行兼整容　港女嬲爆：咁大件事無先通知　原因竟為她？

為了別人整容這麼偉大？有港女於討論區發文大呻，指男友早前瞞着她到外國旅行兼且整容，回來後樣子大變，她不滿事前沒有被告知，怒斥「點解佢可以連去整容咁大件事都唔同我講」。當追問原因時，沒料到男友原來是依照她喜歡的韓星樣子去整容，她驚訝對方竟然會默默記着她平日說過的話，還付諸行動。

不過，不少網民質疑事件真偽，懷疑樓主「估古仔」，又指就算真有其事，男友亦可能另有目的。



有港女於討論區發文大呻，男友早前瞞着她到外國旅行和整容，她不滿沒事前告知。（《童時愛上你》劇照）

該名港女於香港討論區以「男朋友瞞住我去整容」為題發文表示，指男友早前瞞着她偷偷買了機票去旅行，原以為他是暗裏與其他女性朋友一起，沒料到是獨自旅行，而飛往外國的主要目的竟是整容。樓主指出，男友回港後樣子變得差點認不出，「明明本身個鼻都冇咁高，隻眼都冇咁大，單眼皮竟然變咗雙眼皮」，雖然樣子有點不自然，但的確比以前更帥氣，她亦說服自己是未看慣男友現時的樣子。

不過她氣憤男友未事前告知會整容，斥責「雖然個樣係佢自己嘅，同我冇關係，但都應該同我講下囉！」。問及整容原因，「佢話佢係跟住我鍾意嘅韓星個樣整，原來男朋友都係為咗我先會整容」。她說，雖然自己平日很喜歡讚嘆韓星很帥，有時又說笑稱男友「好樣衰」，如果「可以生得好似邊個韓星就好」，但沒想過男友會因為她平日說過的話而去整容。

有網民留言說，「咁佢真係好無自信」、「為條女整容？如果係真，呢啲正一係戇X仔」。但不少人認為樓主是寫創作文，「咪玩啦，咁嘅大話都信，除非你係佢嘅所有，否則點會為條女整容，有後遺症㗎，老咗變形㗎」、「整完容塊面會腫成個月，你估真係一個short trip（短途旅行）返來會靚仔晒？重作啦」、「作文都要有個譜啦！隆鼻植入手術後一個星期都仍水腫，要兩三個星期復原！」。亦有人質疑樓主男友可能另有目的，是想變得帥氣後結識更多女生，「唔好以為係為咗你去整容，佢係為咗只己咋」。