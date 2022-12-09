為誰活？父要求棄留學照顧自閉弟　女生拒絕被斥自私　全網撐企硬

人生是為家人而活，還是為自己而過？有外國女生發文指自己從小就一直幫忙照顧兄弟姐妹，日常更要按照爸爸的安排行事，根本沒有自己生活。直至近日她獲得另一國家的大學取錄，預備離家展開新生，詎料爸爸要求她放棄留學，想她留家幫忙照顧患自閉症的弟弟，並和弟弟一起重讀高中課程，女生拒絕後即被斥自私。

女生決定不顧一切搬離家庭，但仍猶疑自己的決定到是否做錯？網民一面倒支持她，認為照顧子女是父母責任，她有權利追求自己想要過的生活。



照顧患自閉症的孩子並不容易。（《我的影子在奔跑》劇照）

該女生在外國討論區 Reddit 以「搬離家上大學，而不留家幫忙照顧自閉症弟弟」為題發帖，指自己即將要到另一國家上大學，但爸爸卻希望她能留下來幫忙照顧患自閉症的弟弟，甚至跟他一起重讀高中課程，好讓他能學習技能。女生表示拒絕，卻被爸爸責備自私。

女生其後決定搬家，稱想為自己未來而活，又指從前被學校和家庭佔據所有時間，一直幫助照顧兄弟姐妹，撫養他們長大，而生活安排都以爸爸為首，不能和朋友去玩，更沒有私人時間。她無法想像一輩子過這種生活，因此不理會爸爸的意見都堅持搬走，卻被訓斥忘恩負義、自私和不關心家人，她因而感到矛盾，不知自己是否真的很過份。

女生指從小到大為了照顧兄弟姐妹而沒有自己的生活，直至近日獲得另一國家大學取錄，以為可以展開新生，但爸爸卻要求她放棄留學，在家幫忙照顧有自閉症弟弟。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

網民一面倒力撐女生的決定，又批評其父母的行為，認為子女沒有責任要照顧兄弟姊妹，但父母卻有責任照顧，直言「你做的已經夠多」、「我從沒想過我的孩子會互相撫養，這樣的父母根本不是父母」、「你不應該成為他們孩子父母，他們要求你做的事情從來都不是你的工作」。

亦有人支持樓主要為自己而活，不要受他人影響追尋自己的未來和理想，「你有權按照自己意願生活和實現夢想」、「不要為追求自己生活而感到難過，現在不做，難道30歲才做？」、「自閉症一樣可以通過治療來學習技能」；亦有人猜測照顧弟弟只是借口，「可能和你弟弟無關，你爸爸親只是把他當借口，好讓你留在家並養育你弟弟」。