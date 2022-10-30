狗血劇情！2漢到校竟接同一5歲女　母崩潰爆哭揭綠帽真相後續超狂

電視劇般的「狗血劇情」，竟在現實上演！在美國，有「TikToker」分享奇葩出軌事件，有2名男子到學校接5歲女兒放學，卻意外發現接的竟是同1名「女兒」，2人於是互不相讓，女童母親隨接獲通知後趕到現場，看見這畫面即時崩潰大哭，揭開「綠帽真相」。最終其中1名男子疑情緒激動出手攻擊女童母親，令她要送院治療。



2名男子到學校接5歲女兒放學，卻意外發現接的竟是同1名「女兒」。（Serafina Marx／unsplash）

綜合外媒報道，「TikToker」希娜（Sheena Jackson）本身是在學校工作，她發布影片表示，某天有兩名男子到學校接同1名5歲女童放學，他們都堅稱自己是女童的父親，而他們同時看着對方，表情像說「你是誰？」、「你為什麼要帶走我的孩子？」等，讓學校職員不知如何處理。

由於2名「父親」僵持不下，職員只好通知女童母親到場。詎料女童母親到場即放聲大哭，揭開了「綠帽真相」 ── 原來她欺騙了這2名男子，說他們「都是女童的爸爸」。

「TikToker」希娜（Sheena Jackson）在TikTok分享了2男子接同一「女兒」放學的事件，超狂結局令網民起哄。（TikTok）

揭開事情真相後，其中1名男子疑似情緒激動，竟動手攻擊女童母親。最終警察到場拘捕動手的男子，女童母親要送醫治療，學校則請來女童祖母把女童接走。

影片引來網民熱議，不少人同情2名男子遭遇，形容「綠光罩頂」、「所以是什麼生活的 可以隱瞞5年」，但也有網民關注誰是女童親生父親。希娜則回應自己也不之知道女童父親是誰，「我怎麼可能知道，連女童媽媽都不知道」。