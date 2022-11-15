男子戴綠帽與兄決裂　聞阿女結婚邀請伯父嬲爆　拒畀錢拒出席惹議

真兄弟變「襟兄弟」，是可忍，孰不可忍？近日外國就人父發文，指自己20歲時女友出軌親大哥，事件令他與哥哥決裂，從此「有佢無我」。多年後出軌女友與哥哥結婚，樓主亦已成家及育有女兒，但他對「戴綠帽」一事仍無法釋懷。可是正計劃結婚的女兒，居然打算邀請伯父和其家人出席，意味當年出軌的前任也會出現，他因而感到生氣。拒絕為婚禮出錢並拒絕出席，卻惹來身邊親友家人指責他讓女兒感到崩潰，甚至斷絕父女關係，不禁問網民：「我是混蛋嗎？」



樓主指20歲時，揭發當年的女朋友和親哥哥出軌，他氣得與哥哥斷絕關係，從此不再是兄弟，關係從未修復。（《無限無斜有限公司》劇照）

該名爸爸在外國討論區 Reddit 以「不支付女兒婚禮費用，因為她邀請了我哥哥和他家人」為題發帖，指20歲時，揭發當年的女朋友和親哥哥出軌，他氣得與哥哥斷絕關係，從此不再是兄弟，更告訴家人不會與對方一同出現，如想邀請他倆，那邀請哥哥就夠，因為他肯定不會出現，而出軌的女友其後與哥哥結婚，樓主亦另有家室，但兄弟從未破冰。

樓主指女兒即將結婚，而按當地文化，雙方父母會為子女的婚禮結帳，詎料女兒竟打算邀請伯父（樓主的哥哥）和其家人出席，意味當年出軌的前任也會到來，女兒甚至還希望表弟做花童。樓主想到女兒與哥哥一家背着他建立關係感到憤怒，表明如果邀請哥哥，他就不會支付婚禮費用，更不會出席婚禮。女兒感生氣並勸爸爸該把過去放下，但樓主認為這不是她能決定，爭執一輪後，女兒哭着離開。

樓主的前妻和父母得知事件後，便致電斥他的行為讓女兒感到崩潰，樓主索性拒接他們的電話，惟現任女友勸他重新考慮，並向女兒道歉，因為不為婚禮付款又不參加，將會令他與女兒決裂。樓主因而感到煩惱，覺得自己底線應被尊重，但又不知自己是否做得對？

樓主想到女兒與哥哥一家背着他建立關係感到憤怒，表明如果邀請哥哥，他就不會支付婚禮費用，更不會出席婚禮。（《單身男女2》劇照）

帖文惹來網民熱議，有人認為那是女兒婚禮，父親沒有權利阻止誰出席，「這是她的婚禮，她可以決定邀請誰」；更有人指出女兒才是重要的人，不要因為從前的事損害與她的關係，「二十年前的女朋友並不比你女兒重要，因為你現在可能會失去她」、「哥哥的所作所為當然過份，但要求家人與他們所愛的人疏遠也不合理」。

有人則支持樓主，稱女兒應該要理解父親，站在他立場想事情，「不想出現在信任和背叛自己的人面前很正常，女兒應該體諒」、「不明白你女兒為什麼決定和背叛父親的人交往」、「如果她那麼喜歡叔叔，就讓他為婚禮買單」、「女兒做些明知道會破壞與父親關係的事，仍要做，那就不是樓主的錯」、「你沒有錯，但你家人縱容欺騙和背叛，他們有否向你道歉？」。