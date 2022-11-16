見小朋友跌倒　男生偷笑不幫忙遭惡媽狂罵　1個原因遭網民圍攻

如果眼前有小朋友跌倒，你會怎樣做？早前外國1名19歲男生發文，表示自己在公園見到年約6歲的小孩從滑板車摔下來，他沒有幫忙，反而在場微笑。其後小孩的媽媽到來，斥責男生不幫忙扶起小孩，反而在偷笑。男生解釋因見到小孩沒有受傷，所以沒有出手相助，但仍遭該名媽媽責罵。他其後發文該大家評理，網民對於他沒有扶起小孩意見紛紜，但很多人批評他意然偷笑，認為他缺乏同理心。



有男生表示見到子孩跌倒而沒上前相扶，反而是倫笑了，結果被子孩的媽媽斥責。（《季前賽》劇照）

該名19歲男生在外國討論區 Reddit 以「小孩摔倒時沒幫助他？」為題發帖，指在公園等女朋友期間坐在長椅上看池塘的鴨子，見到面前有1名年約6歲的小孩從滑板車摔下，他沒有上前相扶，反而笑了。

其後小孩的媽媽衝進來檢查兒子是否流血，當時小孩哭得很厲害，但其實他並沒有受傷。當那位媽媽看見男生在笑，便問為什麼沒有幫助她小孩。男生回答稱因為小孩沒有受傷，反問：「為什麼要幫助他？」該名媽媽很生氣地說質問，如果其兒子頭部流血，他會幫忙嗎？男生說則表示「不，也許不是」。

那位媽媽隨即指責樓主，稱儘管小孩沒有受傷，也應該要幫助他爬起來，就算男子走開躲避，從遠處仍能聽到她的叫罵聲。雖然男生稱不知自己是否做錯，還仍表示因為那個不是自己的孩子，所以沒有責任關心他，所以不會扶他。

有網民直言樓主有問題，指看見小孩跌到不扶起來都算，還要偷笑，根本就缺乏同理心，「你不幫忙或許沒問題，但因為你的態度而成為混蛋」、「你缺乏同理心到令人不安」、「孩子做愚蠢的事我會笑，但前提是他們沒有受傷」、「當你有一天跌倒時，希望你不會遇到像你這樣的人」、「荒謬，你當時大可以問句『你還好嗎？』」。

雖然男生偷笑的表現被狠批，但有人則認為若幫助那個小孩，可能都會被對方家長誤會，甚至責怪傷害了小孩，「保證如果你幫忙，該媽媽會因為你碰到她的寶貝而對你大喊大叫」、「作為媽媽，我不希望任何人幫助我孩子起來，因為我也會嘲笑他們」；亦有人認為照顧小孩是父母責任，而不是他人，「媽媽聽起來過火了，當下對你大喊大叫而不是先照顧孩子」。