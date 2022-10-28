港女住五星級酒店有蟲　升級轉房後仍欠衛生　經理一句回覆極無奈

到酒店Staycation（宅度假）當然希望有個舒適的房間好好享受，但如果衛生情況欠佳，確實會興致全消。有女網民投訴指，日前入住港島1間五星級酒店時，發現房內有多隻小蟲，向職員反映後獲安排轉房，但衛生情況依然欠佳。她事後寫信向酒店投訴，獲回覆稱「其實有蟲好正常，只係我哋睇到同睇唔到嘅分別」，令她更感無奈。



女網民稱入住後就見到水吧位置有數隻小蟲在爬行，初時以為是螞蟻，但有朋友看過後懷疑是蝨，因而向職員反映要求轉房。（FB「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

該女網民在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，指本周二（25日）以2100元租訂了1間五星級酒店房間，本來滿懷期待，沒料入住後就見到水吧位置有數隻小蟲在爬行，初時以為是螞蟻，但有朋友看過後懷疑是蝨，因而向職員反映要求轉房。

職員初時安排她們轉到同層房間，惟樓主拒絕，「我希望換樓層或換隔籬棟，我真心驚」，最後獲安排轉到其他樓層的升級房間，但「轉完房都唔好得去邊」，直指沙發地毯有迹，廁所地面亦有欠乾淨。她表示欲要求退錢，但為免同行妹妹失望，只好接受安排。

樓主事後寫信向酒店投訴，希望能給予合理解釋，「希望佢哋可以解釋返點解咁多蟲，housekeeping（房務清潔）可以睇唔到等等」。當值經理其後致電道歉，卻表示「其實有蟲好正常，只係我哋睇到同睇唔到嘅分別」，又問她們「有冇俾嘢咬到」，並稱如果是蝨不會只咬到一、兩處，令樓主更加氣憤，「我一頭問號，到底係咪我太高要求？自問之前去嘅五星級酒店或四星，衛生情況都無咁差」，直言2000元預算可以住更好的選擇，「我住到周身痕，自此backlist（列入黑名單）」。

女網民稱入住後就見到水吧位置有數隻小蟲在爬行，初時以為是螞蟻，但有朋友看過後懷疑是蝨，因而向職員反映要求轉房。（FB「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

樓主其後再補充指，酒店客人關係經理再致電安排，稱已找專業人士調查，證實那些蟲是「booklice（卜泥／書蝨）」，又指如以後再次入住可以免費升級至主題房，但樓主堅拒表示「唔會再選擇你哋酒店」。

帖文引起網上熱議，很多網民都支持樓主的看法，直呼酒店房間有蟲很可怕，「點會有蟲好正常呀，如果俾你見到蟲我諗間房已經好多，可能你見唔到嘅已經成百隻吽緊，諗起也恐怖」、「我未住過酒店有蟲，可能個經理屋企成屋都係蟲」，亦有人表示曾入住同1間酒店時，都發現有蟲，認為並非個別事件，而是酒店的確存在衛生問題。《香港01》就事件正向涉事酒店查詢。