堂兄喪妻獨力帶2子女　人夫讓出自家2孩度假套票　老婆嬲爆咁做

親朋友好遇到困難當然要幫手，但讓出自己子女的資源又是否「做多咗」？有外國人妻在網上嬲爆發文，指原本與丈夫計劃帶2名年幼孩子去滑雪勝地度假一周，但丈夫的堂兄喪妻後悲痛欲絕，更遺下2名孩子，他們的年紀與樓主的孩子相若。丈夫盡力幫忙堂兄，其後更提議帶同對方的小孩同去度假，但太太因預算問題反對，沒料到竟然發現暗暗用自己的錢為堂兄的孩子買了套票，自己的孩子反而無份，夫婦為此起爭執，最終人妻決定取消度假。網民力撐人妻決定，一面倒批評丈夫「離譜」行為，認為助人也要有限線，該以自己的孩子優先。



人妻不滿老公將自己孩子的度假套票讓給堂兄的子女，結果夫婦爭吵，她決定取消度假計劃。（《全家玩到趴》劇照）

該名33歲人妻在外國討論區Reddit 以「取消了家庭度假，因丈夫把孩子的套票給了喪偶堂兄的孩子」為題發帖，指與36歲丈夫育有2名子女，一家人原本計劃去滑雪勝地度假一周，但丈夫的堂嫂在半年前因癌症去世，留下2名分別6歲和9歲的孩子，幾乎與她的孩子同齡。

丈夫對堂兄的處境感到悲傷，而他們親密得像好朋友，因此想幫助對方一家，便建議帶同堂兄的2名孩子一起去度假，讓他們走出喪母的悲傷。惟樓主拒絕，因為這樣做幾乎沒有足夠預算來支付自己孩子的度假費用。

到出發度假前2天，樓主驚揭丈夫用自己的錢為堂兄的2名孩子預訂了套票，但自己的孩子卻沒有。他解釋堂兄和孩子都需要獨處時間，比自己孩子更需要這個假期。樓主聽罷極憤怒，質問是否真的要優先考慮別人孩子，而不是自己孩子？孩子們知道後會有什麼反應？

詎料丈夫說現不是優先問題，而是對方更需要幫助，甚至稱「相信我們的孩子會理解」。惟樓主生氣地表示索性取消假期，但丈夫卻認為這會讓他在堂兄和家人面前很丟面，反指責樓主非常自私和殘忍，不體諒悲傷的孩子。樓主坦言這樣的確對孩子不好，但她不認為自己做錯。

樓主大發雷霆，質問是否真的優先考慮別人孩子，而不是自己孩子？結果更決定取消度假，一拍兩散。（《原諒他77次》劇照）

事件引起網民討論，紛紛批評樓主的丈夫做多了，認為他幫助別人前忘記自己身份要先是丈夫和父親，完全沒有照顧家人的感受，憑什麼要自己年少的孩子體諒和理解？「他似乎忘記自己是丈夫，並且有自己的孩子」、「他打算如何告訴自己的孩子不能去度假，因已讓堂兄的孩子取代，而讓自己的孩子不要恨他？」、「孩子還小，不會理解，只知道父親讓堂兄的孩子取代了自己」、「他不能單方面做出有關家庭假期的重大決定」。

有人更指樓主的丈夫是「假好人」，只是為了自身形象才會這樣做，要她好好認清其為人，「這不是真正關心孩子，他只是想讓別人看起來很仁慈」、「他只是為了獲得他人的認同」、「他以犧牲自己孩子為代價，並慷慨用你的錢」、「其他人比你和孩子更像首位」，有人索性建議樓主離婚。