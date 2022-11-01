出軌外傭！父搞大外傭肚　母被當工人後續超狂　女兒因這事陷兩難

日防夜防，原來「小三」就在身邊！台灣一個家庭發生超荒唐事件，一直渴望有兒子的父親，竟然出軌外傭致對方懷孕，除了高調向女兒宣布「爸爸要給妳添一個弟弟了」外，作為「正宮」的母親竟變成外傭的僕人，讓女兒相當震驚和失望。女兒決定帶着母親離開這個「爛家」，詎料母親卻怕女傭會霸佔整個家而不願意離開，令女兒陷入兩難，直言「目前爆發第二場家庭革命中」。網民直樓樓主的爸爸是渣男、賤男！



台灣一個家庭發生超荒唐事件，父親竟然出軌外傭致對方懷孕，而太太竟成為女傭的僕人。（示意圖／GettyImages）

該女兒於Dcard討論區以「家裏外勞懷孕了」為題發文，指其家爆發了「家庭革命」，「明明跟我無關但現在我也受影響要搬出去住了」。她表示，爸爸一直希望有個兒子，惟母親誕下她時已32歲，目前已50多歲，不願意再冒風險懷第二胎，而她們家一直有聘請外傭，除了打掃家裏，主要是跟其母親做手工及照顧爺爺，形容相處融洽，「（外傭）在我們家有自己的房間，我們安頓的很舒適，平常也會跟我們一起吃飯，簡單來說我們相處的很好」。

但原來這種開心氣氛，隱藏了「無盡黑暗」！樓主發現母親近日突然開始每天喝酒，「每天半夜回家她痛苦的去廁所狂吐、頭痛不舒服」，並狂唸「現在連我女兒也要看不起我，全世界的人都在等着看我笑話」。至早前父親單獨與外傭出外，母親便心情低落，「我也不曉得為什麼，當時我就覺得老爸跟外勞單獨出去很奇怪，因為通常都是跟我媽黏在一起」。

這個疑問，到隔天終有解答。樓主憶述，父親叫她一同坐在客廳，宣布「爸爸要給你添一個弟弟了」。樓主當刻心想「總不可能是我媽懷孕吧」，於是看向外傭，對方也是「點點頭」，這刻她恍然大悟，「出軌就算了，還對外勞動手。那現在孩子是歸她還是歸我們家？她要怎麼拿到台灣身分證才能陪伴小孩？那需要時間欸！難道是要我媽離婚讓她入主嗎？」，直指「整個超荒謬」。

看到爸爸與外傭的情況，樓主直指「整個超荒謬」。（示意圖／GettyImages）

更甚者，父親之後要求不要讓外傭做太辛苦的工作，而外傭懷孕後變得很嬌貴，「包吃包住包喝包錢，我媽還給她當僕人」，令樓主感嘆「我覺得我爸真的讓人很失望」。

難以忍受下，樓主決定帶母親搬走，惟母親不願意，「母親覺得走了這個家就變成那個外勞的了」，令樓主陷入兩難，「好煩，難道沒有什麼好辦法嗎？」。

帖文引來網民熱議，大部份網民都同情樓主遭遇，認為應向當局通報提告，「快通報，然後外籍勞工侵害配偶權，讓他們賠死」、「搬出去，不要認賊作父，那個外勞也是不要臉，生出來也不要當你弟弟，讓他們自生自滅」、「妳爸真渣」、「妳媽真的有夠可憐的」、「有夠可怕，居然花錢服務家政人員，好心疼妳的媽媽…」、「可以感受到當下的惡心感」、「八點檔劇情欸」。惟也有網民認為不應全怪責外傭，「很明顯就爸爸的問題，一堆人在罵外勞到底什麼意思」。

樓主之後也更新帖文，形容「目前爆發第二場家庭革命中」。