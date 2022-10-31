鄰居吸煙味飄入屋　夫婦怒告憑1證據勝訴　法官咁判獲讚造福社會

【煙味／二手煙／禁煙】鄰居吸煙味傳入自己家的確難以忍受，但可以提告嗎？台灣就有一對夫婦入稟控告鄰居鄰居吸煙的氣味飄入屋，雖然鄰居是在私人地方吸煙，也沒有規定陽台（露台）不能吸煙，但夫婦最終憑1樣證據勝訴，鄰居須賠償夫妻4萬新台幣（約1萬港元），且不得再讓二手煙味飄進夫婦家。



鄰居吸煙味傳入自己家的確難以忍受。（資料圖片）

綜合台媒報道，台中一對江姓夫妻搬入大廈9樓後，發現有濃烈煙味飄入屋內，追查發現因8樓鄰居於陽台吸煙所致。夫妻於是購入空氣清淨機應付，但卻無甚效果，煙味問題嚴重影響生活品質與身心，遂與鄰居溝通，又請社區管理委員會協助勸說。惟鄰居都置若罔聞，於是夫妻倆自行錄影蒐證並提告，要求鄰居賠償10萬新台幣（約2.4萬港元）精神撫慰金。

煙民鄰居在庭上辯稱，陽台是私人空間，社區規約也未有禁止在陽台吸煙，又認為煙味未必一定是他造成。

不過台中地院豐原簡易庭檢視證據，根據江姓夫妻提供的錄影畫面及空氣清淨機數值，顯示鄰居在陽台吸煙後，屋內空氣污染指數就會從20多上升至59不等，而且鄰居更曾1小時內連吸4支煙，故認定江姓夫妻生活品質和健康造成的不利影響，已超過一般人能容忍程度，判鄰居敗訴，須賠償江姓夫妻4萬新台幣（約1萬港元）精神慰撫金，且不得再讓二手煙味飄進江姓夫婦家。全案可上訴。

認定江姓夫妻生活品質和健康造成的不利影響，已超過一般人能容忍程度，判鄰居敗訴，須賠償江姓夫妻4萬新台幣（約1萬港元）精神慰撫金。（示意圖／gettyimages）

江姓夫婦事後感謝法院判決，也有不少「二手煙味受害者」大讚是「造福社會」。不過也網民質疑判決成效，「才4萬（新台幣），繳完又可以爽爽抽」。