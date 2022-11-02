尼格風球│天文台：8號風球至少維持至2am　懸掛多久要看3大因素

【天文台／天氣消息／尼格／風球／打風／熱帶氣旋】八號風球現正生效，天文台表示，在過去一兩小時，與尼格相關的對流有所減弱，但其中心附近仍有烈風，按照現時預測，隨着尼格接近珠江口一帶，今晚至明早(11月3日)初時本港仍有機會出現烈風，同時，與尼格相關的狂風驟雨會影響本港，預料八號烈風或暴風信號會維持至明日上午2時。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，尼格將會逐漸接近本港，高地更吹8級強風，但8號風球會懸掛多久，或會否掛更高信號，則要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

而尼格風力如何？會移向哪裏？以下一一看清。



即睇尼格最新風力、移動路徑及預測天氣▼▼▼

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天文台九天天氣預報。（天文台）

天文台決定會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身