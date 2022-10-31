12星座物慾旺盛　切忌為求目的走上歪路　天秤座事業、愛情兩得意

【唐綺陽星座運勢週報10/31-11/6】木星逆回雙魚，感受命運的流轉，水象星座成為主角，巨蟹、天蠍、雙魚感受強烈，紛紛動起來面對生活事物。固定T三角，凸顯生存議題，思考金錢上的問題，容易產生賺錢的慾望，也是考驗人性的時刻。太陽水星在天蠍，向羨慕的對象學習成功的方法，加強自己的競爭力。



星象影響：木星雙魚、固定T三角、太陽水星在天蠍

12星座個別運勢：

獅子：易受大環境變化影響，適時放下別想太多

人馬：工作需要支援與協助，忙於工作忽略對方

山羊：身體疲累影響工作效率，學習如何甜言蜜語

雙魚：謹言慎行避免口舌是非，注意自我情緒控制

同場加映：四季出生的性格特徵比星座更準！研究：秋天生日的人有原則易撻著（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

白羊：慢慢來對事情幫助大，感情上實事求是

金牛：貴人出現磨練能力，對另一半須展現溫柔

雙子：海外及長遠計畫機會多，思考與對方未來發展

巨蟹：穩住步調享受小確幸，低調使魅力值加分

同場加映：職場12星座｜即睇2023運勢 天秤成就前所未有 金牛不妨別再放負（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

處女：與人結盟態度很重要，近期人氣指數高

天秤：百戰百勝好消息多，事業及愛情兩得意

天蠍：合作機會湧現，感情方面積極主動

水瓶：各種好事降臨，打扮及自信增加桃花

同場加映：表面斯文內裡open！4個星座原來很好色 這星座追求「極端體驗」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】