尼格風球｜擬中午發8號風球　大專朝早無停課？大學生：慘過返工

尼格風球逐漸接近本港，天文台考慮在正午12時至下午2時之間發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。有大學生則感到迷惘，今早紛紛查問是否要繼續上課，又指山長水遠回到學校，「轉頭一掛又要返屋企」。



熱帶風暴尼格襲港，11月1日3號風球下，大風中夾着雨，街上市民都得拿實雨傘。（廖雁雄攝）

教育局清晨近5時半公布所有學校全日停課消息，有大學生在連登討論區發文查問「到底大學使唔使返學」，因校網或電郵都沒有任何通知，甚至傳電郵給講師都未有回覆，質疑學校是否未來得及公布停課安排，「學校啲人未醒宣布唔到」。

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有網民都表示感迷惘，直指如果中午12時懸掛8號風球，「住得遠唔想就嚟返到（學校）先返屋企」，亦有人表示由於始終未掛波，課堂仍按機制繼續舉行，除非另行通知，「無收到email，含淚已出門」、「朝早堂已出門口」，又指「12-2先掛，咁你1230都落堂，冇衝突」、「掛上咗先走，慘過返工」、「9點半堂mid-term（中期測驗），冇得唔返」。有大學生則苦笑表示，「轉網課先最伏」。

教育局或香港考試及評核局惡劣天氣期間之上課及考試安排，並不適用於大專院校，由於指引是按各院校自行釐定，上課及考試特別措施亦需留意個別院校公布。