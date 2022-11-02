抵！觀塘街市魚檔$1買10條魚　老闆極慷慨　網民笑：膠袋錢都蝕埋

只需1元就買到10條新鮮魚，真的有「咁大隻蛤乸隨街跳」嗎？有網民早前在觀塘街市見到有魚檔豎起1塊膠板寫着「1元份」，好奇一看，驚訝發現只需1元就買到10條新鮮魚仔。有人擔心魚太便宜、品質沒有保障，但亦有人認出這種魚雖然多骨，但味道鮮甜，適合煲湯。



有網民發文表示在觀塘街市見到有魚檔以「1元份」的價錢賣一種「俗稱青鱗仔」的小魚，1份有10條，平均只需1毫就買到1條。（「香港街市魚類海鮮研究社」FB圖片）

有網民日前於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，指在觀塘街市見到有魚檔以「1元份」的價錢賣一種「黃澤小沙丁魚，又稱黃小砂丁，俗名青鱗仔」的小魚。她指1份有約10條，全部都十分新鮮，因此起初還以為看錯，不敢相信1元就買到10條魚，直言「沒有最平只有更平」。她稱「呢啲魚好多骨只適宜滾湯，但好新鮮」，又大讚老闆低價發售益街坊的善舉，「呢啲係平價魚賣唔晒掉咗佢好可惜，老闆益街坊」。

帖文引來網民熱議，不少人高呼「難以置信」，亦有人打趣地說「膠袋錢都蝕埋」、「啲煤氣仲貴過啲魚」、「唔係哇，啲魚死得真係不值」、「咁難養得大先賣1毫子條，對唔對得住啲魚？」。然而，有網民就擔心魚的品質，及懷疑這些魚並不適合人食，「平到有啲恐怖」、「食唔食得㗎」、「係咪畀貓食」。

不過，有網民就表示「呢啲魚本身就係平價魚，唔好諗咁多」、「唔識貨，呢挺魚煲湯好和味」、「1蚊賣畀你，運費人工都補唔番，唔丟咗佢真係當做善事。咁都唔吹上天等幾時？」。而有該區街坊表示對於「新鮮魚仔1蚊份」早有耳聞，大讚老闆慷慨，「已經賣咗好多日」、「真係要讚下老闆」、「啲婆婆買得好開心，有啲仲送人添！老闆好好人只收一蚊」。