尼格風球｜打風假已成歷史？8號風球要求WFH　HR顧問解畫能否拒絕

【風球尼格／8號風球／打風WFH／上班安排／提早放工／勞工處指引／天文台／天氣消息】尼格襲港，3號風球現正生效，天文台預告考慮正午12時至2時改發8號風球。不少網民指打風早已無假放，早早被老闆要求WFH（在家工作），或等掛8號風球後回家繼續WFH，疑問到底能否拒絕。資深人力資源顧問周綺萍曾接受《香港01》訪問，解答打風下是否需要WFH的問題，而勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》也有提及打風在家工作問題。



打風假已成歷史？打工仔8號風球是否要WFH？（廖雁雄攝）

香港風假已成歷史？今早有不少網民問打風下已經要WFH，大呻「而家越嚟越少風假」、「咁打風要WFH係正常的，員工都係出緊公司糧，公司有權要求員工WFH的」，部分老闆早已安排全日WFH，或中午待天文台掛8號風球下再回家WFH，到底打工仔打風是否需要WFH？

資深人力資源顧問周綺萍曾接受《香港01》訪問，指相關問題實屬色地帶，過去打風不用上班及提早下班安排，是基於保障員工安全，打工仔在屋企屬安全地方，「（員工）好似係Argue（反駁）唔到，但如果要返公司就可能跟返原本安排。不過是否WFH，要視乎僱主與僱員之間的協調。

勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》指出，個別機構按運作模式及職位工作性質，僱主應預早評估容許僱員於有需要時在家工作（WFH）可行性，訂明適合在家工作僱員的工作範疇和模式、什麼情況下啟動WFH安排，過程中諮詢員工和考慮個別僱員需要，例如懷孕或殘疾僱員等。

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《守則》沒有法律約束力，僱主是否跟隨屬於自行選擇，惟在八號或以上颱風警告、紅色或黑色暴雨警告生效期間，如僱員在他該日的工作時間開始前4小時內，以直接路線由其居所前往其工作地點途中，或在他該日的工作時間終止後4小時內，由其工作地點前往其居所途中遭遇意外受傷或死亡，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任。

（綜合）

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