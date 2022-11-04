大埔情侶深夜爭執互摑叉頸　男子爆粗怒罵女友：我去搵錢你食可樂

珍惜生命，遠離毒品！「我出去搵錢，你喺度食可樂！」一段影片近日在網絡上瘋傳，只見有對情侶激烈爭執，其間互相掌摑、叉頸等連串暴力動作，男方又不斷追問女友「你有冇食呀」，對方最後承認事實。不少網民估計片中提及的「可樂」應為可卡因，直指吸毒累己累人，認為男子是「真男人」罵醒女友，但亦有人指動手打女人始終不對，「2個都唔係咩好人」。



片中的情侶深夜時分停車在路邊激烈爭執，男子爆粗怒罵「我出去搵錢，你喺度食可樂」，女方先出手掌摑其耳光，但隨即被男子發難反擊。（影片截圖）

Facebook多個群組都流傳相關Youtube影片，上載者聲稱地點為大埔錦石新村村公所門外。片中的情侶深夜時分停車在路邊激烈爭執，男子爆粗怒罵「我出去搵錢，你喺度食可樂」，女方先出手掌摑其耳光，但隨即被男子發難反擊，不但回一巴掌，更叉頸怒吼「而家係你打我」、「你周圍同人講我打你嘛」。女方見狀大叫分手，惟男子繼續大喊，「分手咪分手囉…工又唔使你返，錢又畀埋你，你喺屋企食可樂，屋又唔X執。你講丫！我唔係好恰咋，唔順搵人打我囉」，又稱「報警拉我囉，我唔驚呀」。

女方隨即拿起手機報警，其間男子不斷質問女友「有冇食呀」，惟對方多次激動否認，直至問到「出咗街有冇食呀？」，女方即承認「有」。男子即打蛇隨棍上，連聲發炮「有咪得囉…聲大大同我講冇食可樂呀，畀人知道咗詐型話人哋篤你灰呀」、「呢個世界好X細咋…我點知你做啲咩，你食可樂都唔肯認，仲有啲咩有人信呢？」。

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女方見勢色不對欲離開現場，惟男子從後扯頭髮、箍頸再拉她回原處，女方開始哽咽稱「打死我囉！」，男方亦將聲量調低，影片就此作結，未有交代後續如何。

網民看完影片都對「可樂」一詞感好奇，「係無糖還是有糖果隻？」，很多人都猜測是指毒品可卡因，懷疑片中女子被男友發現吸食毒品而引起爭執。不少網民都支持男方提出分手，「唔執屋，食可樂，溝仔，仲唱衰自己男朋友」、「走得快，條仔搵$5000一日都唔夠畀條女食一日可樂，走得好」、「Feel到個男嗰份真心到激氣到傷心」；但亦有人認為任何情況下，男方都不應暴力發洩，「話條女周圍同人講俾佢打，佢又真係郁手郁腳喎」；另有網民錯重點大讚拍片者勇敢，「直頭係戰地記者喎，分分鐘有機會俾人滅口」。