我媽是老闆！港女呻太子女不易做　全天候被管：真係唔好返屋企工

老闆女兒絕對不是想像中的「打橫行」！有女網民在討論區發文大呻，現正在家人公司工作，在公在私都被母親管着，不但下班時間晚，更失去自己的私人時間，加上難以與同事成為朋友，喊道「大家真係唔好返屋企工」、「24小時被管嘅感覺真係生不如死」！



有網民大呻在家人公司打工的多個壞處。（《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇照）

該名女網民於Dcard討論區以「當你係老闆個女⋯⋯」為題發文，表示畢業時因家人公司人手不足，拒絕了其他條件不錯的工作機會，到家人公司上班。結果現時在公在私都被家人管着，與母親一起上下班，放假時外出至凌晨1、2時又被斥不務正業，「1點未瞓就話我作息問題影響公司」、「公司做嘢出錯都係因為我一個人唔用心造成」、「返工放工喺屋企都黑我面」。

她又指，工作時間與一般打工仔不同，而身邊同事一是親戚，一是視她為「老闆個女」，難以建立朋友關係，社交圈子窄。

雖然如此，她補充，有時眼見家人因為公司人手不足而唉聲嘆氣，甚至連續6天加班至12小時，表示難以置身事外。當放假時也會有罪疚感，「好似大家忙到飛起時我就吃喝玩樂」，心情十分複雜。

網民分享在家族公司上班面對的辛酸，並非如外人想像般好。（《季前賽》劇照）

網民留言指「搵新工quit啦」、「你有選擇權」、「用搵少咗逼你繼續返，覺得有少少情緒勒索」、「要畀佢哋知道佢哋嘅行為令到你覺得唔舒服」、「冇社交圈子」、「難聽啲儲到錢直接搬走」、「佢地可以拎幾萬出嚟請一個人」。

亦有網民分享類似經歷，表示曾在暑假到父親公司上班，為了避嫌，她的時薪比普遍大學生兼職低，同事指派的工作內容亦因而沒有挑戰性，實際學到的不多，自己也害怕出錯而影響家人。她表示，「真係唔係太子女可以打橫行」、「寧願喺出面比人鬧吓見下世面」、「做成點至少得自己知」，畢業後再沒有回家人公司工作。