伏？人妻曬命稱老公送錢「花不完不准回家」　網民：有小三或者…

正所謂「Happy Wife Happy Life」，老公豪爽給家用，老婆自然心情靚靚！早前台灣有人妻發文指老公無故送一疊錢給她用，還說用不完就不准回家，而且只能用在她自己己身上。人妻因而發文與網民分享老公的貼心，沒料到若來網民爆笑回應，紛紛指老公是否有小三做錯事或者因為是假鈔，怎會用得完。



有人妻發文指老公無故送一疊錢給她用，還說用不完就不準回家，而且只能用在自己身上，因而發文與網民分享老公的貼心，卻若來網民爆笑回應。（FB爆料公社圖片）

該人妻在facebook社群「爆料公社」以「我老公怎麼了」為題發帖，更附上1張圖片，顯示有紅包和一疊錢，紅包上更寫着「老婆聽好了，想辦法花光它，並且只能花在自己身上，不然就不准給我回家」的字句，因而發文與網民分享老公搞笑行徑。

有網民表示羨慕樓主，更揚言想要這種老公，「還有這種老公嗎？」、「有缺老婆嗎？我能花光，而且花在自己身上」、「別人的老公永遠不會讓人失望」、「跟他說再加碼」、「需要幫忙花嗎？」。

不過亦有人笑猜測樓主的老公是有小三，良心過意不去所以才給錢，「可疑！居然不讓你回家」、「在妳不准回家的時候，他也不在家」、「你老公沒怎麼，只是給錯人，那本來是給小三」、「通常我老公突然這樣，我會懷疑他幹了什麼」、「做錯事了，過意不去」、「因為小三的錢比你多兩個0，別難過了」。

有人笑指是老公有小三，良心過意不去所以才給錢，「你老公沒怎麼，只是給錯人，那本來是給小三」。（《夫婦的世界》劇照）

更有人笑指，「可能中獎100萬甚至更多，拿些零用錢給妳花」、「假鈔永遠都花不完，因為不能花，所以不用回家了」、「睡飽一點，夢裏什麼都有」。