夫婦遊日本外母斥阿女唔慳錢　人夫嫌嚕唆　網民：應感恩有好外母

有個「唔幫自己個女」的外母，到底是好事還是壞事？近日各國放寛旅遊限制，連未注射過新冠肺炎疫苗的人士都可出遊，但早前日本仍規定入境旅客需注射3針疫苗，否則要做檢測才可入境。早前有人夫發文指會和太太遊日本，但因太太先前曾確診而未打第3針，所以出發前要自費近千元做檢測。外母得悉女兒夫婦打算出遊，便責怪女兒不預早打針，又指當時出遊只會被當「水魚」，言談間斥女兒「唔慳家」，當時去旅行是很奢侈。人夫對外母的嚕唆感無奈，質疑為人母者，難道不想有人疼惜自己女兒？網民聽罷外指樓主身在福中不知福，認為他有個好外母，會教導女兒做好老婆，樓主應該感恩，甚至認同為出遊而自費檢測的確是太奢侈。



外母得悉女兒夫婦打算出遊，便責怪女兒不預早打針，又指當時出遊只會被當「水魚」，言談間斥女兒「唔慳家」，當時去旅行是很奢侈。（《燦爛的外母》劇照）

該人夫11月初在香港討論區以「畀外母話我哋兩公婆去旅行好奢侈」為題發帖，指當時與太太將會去日本旅行，由於她之前曾確診，故未打第三針，所以要做檢測才可入境，便替老婆預約醫院做檢測，而費用需近千元。

夫婦有晚回外母家吃飯時談及行程，外母即說這麼快去旅行一定做「水魚」，又指女兒一定是叫車去機場，不肯搭巴士，而知道檢測的費用更罵女兒不節儉，早打第3針就不用花這筆錢。外母在晚飯時不斷說老兒不節儉，只會花丈夫的錢，旅行未出發已要用花很多錢，是很奢侈。

樓主稱是他叫老婆不要提早打針，又指做檢測的錢也不算什麼，更與太太平分旅行費用，但對於外母喋喋不休感到無奈，質疑「做人阿媽唔係想有人鍚自己仔女咩，有人錫（惜）都咁多嘢講？」

樓主稱是他叫老婆不要提早打針，又指做檢測的錢也不算什麼，更與太太平分旅行費用，但對於外母喋喋不休感到無奈。（《跟你老婆去旅行》劇照）

有網民認為外母是在教導女兒，做老婆就要替老公省錢，樓主居然不感恩還反過來指責，「兩母女之間轇轕，都係少理為妙」、「阿媽教女，外人最好企埋一邊睇表演」、「阿媽咁話個女，一定係太了解佢係大花筒」、「好外母識得幫你慳錢，你要珍惜」、「你外母幫你教好個老婆都仲不滿，花錢檢測為旅行，真係無話錯你哋」。

有人則認為都成年了，根本毋須事事向人交代，「咁大個人點使錢都要同外母講，一句講去旅行咪算！使幾多錢關人鬼事」、「係咪過分關心」；另有人認為外母其實是想跟着去，「都係想你請埋佢去」。