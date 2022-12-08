陽痿｜醫生揭男人不舉5大原因　附預防方法唔使戒自瀆但要戒呢啲

「勃起功能障礙」俗稱陽萎、不舉或性無能。根據統計，40至70歲的男性，約有半數的人有這方面困擾。



台灣泌尿科醫生顧芳瑜就提醒，很多人抱持著這不會發生在自己身上的心態，但過度熬夜、酗酒、抽煙或是三高患者，都會成為勃起障礙的高危險族群。

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泌尿科診所院長顧芳瑜在臉書粉專發文，會造成「陽痿」最主要的原因，就是日常的不良生活習慣，像是過度熬夜、酗酒、抽煙或是三高患者，都是「勃起障碍」的高危險族群，千萬別認為這不會發生在自己身上，就抱著得過且過的心態。

顧芳瑜醫師列出「勃起功能障礙」5大高風險族群：

1.慢性疾病患者：例如患有三高，高血壓、糖尿病或高血脂的病患。

2.生活習慣不佳：經常熬夜、飲酒過量、老煙槍或BMI（身高體重指數）過高者。

3.手術過後患者：例如攝護腺全切除後的患者。

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4.工作生活壓力大：經常加班、日夜顛倒工作型態者。

5.焦慮憂鬱傾向：服用抗憂鬱、抗焦慮藥物或平常易緊張者。

顧芳瑜醫師表示，如果發現到自己似乎有勃起障礙的狀況，可以先從根本問題著手，例如：把煙戒了、早點睡覺等，或是尋求泌尿科醫生的協助，進行低能量震波的治療。

最後要告訴愛抽煙、愛喝酒的朋友們：「小老弟的雄風，靠自己維持！」保持好健康的生活，才能享受真正「性福」的人生。

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顧芳瑜醫師整理出預防陽痿的4種方式：

1.多做有氧運動：有氧運動可使末梢血管擴張，有助增進勃起功能。

2.保持健康飲食：慢性病包含高血壓、高血脂、高血糖等，容易讓血管彈性不佳，造成勃起功能障礙。

3.戒煙：尼古丁及香煙或電子煙中的有害物質，會導致陽痿的狀況發生。

4.避免大量飲酒：大量飲酒不但無法助興，更可能因過量致硬不起來。

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