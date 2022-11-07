血月月全食＋月掩天王星明上演！最佳觀賞地點、時間　教你點觀測

【月全食2022／血月2022／月掩天王星】來到11月又有千年一遇的天文現象！香港上空周二（11月8日）傍晚將上演「月全食」天文現象，月球會呈現暗紅色，是為「血月」，屆時更會出現月掩天王星（天王星運行至月亮後面），錯過恐要等多2322年才能再遇到。以下話你知最佳觀賞時間、地點及觀測方法。



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香港上空周二（11月8日）傍晚將上演「月全食」天文現象。（資料圖片）

月全食＋血月最佳觀賞時間

天文台表示，是次月食會在月出前開始，因此月亮會帶食而出。月全食預計晚上6時16分開始，全食階段歷時1小時26分鐘，至晚上7時42分結束。月全食期間月亮不會完全消失，而會呈現暗紅色，整個月食過程會在下午9時58分完成。

紅色血月3大冷知識，為什麼月亮會變紅？▼▼▼

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月全食詳情▼▼▼

月全食詳情。（政府新聞處）

月全食最佳觀賞地點



是次月全食全港多區都可以觀賞得到。天文台表示，若天氣情況許可，市民可於面向東方而沒有障礙物的位置，以肉眼直接觀賞月全食。

觀賞地點推介▼▼▼（點小圖放大看）

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屆時亦可透過天文台、太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播觀賞是次月食過程。

直播連結：請按此

下一次在香港可見的月全食，將於2025年9月8日出現。

月掩天王星極罕見 錯過要等到4344年！



除了月全食「血月」，周二（11月8日）亦會出現「月掩天王星」。根據太空館，由於月球圍繞地球公轉，月球在天球上的位置會漸漸由西向東移動，加上月球公轉軌道平面跟各行星公轉軌道平面十分接近，在視覺上月球會不時靠近各行星，故如果月球近得能將行星遮掩，就會出現「月掩行星」天文現象，今次則是「月掩天王星」。

除了月全食「血月」，周二（11月8日）亦會出現「月掩天王星」。（太空館）

太空館指出，「掩始」將於周二晚6時58分發生，至晚上7時47分「掩終」，但由於天王星光度甚低，接近人眼觀測極限，須借助望遠鏡才能觀測得到。

若錯過今次機會，下次「月全食掩天王星」要等到4344年，即要等多2322年了。