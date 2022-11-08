危險！結他男月台駕電動車　人群中快速左穿右插　港鐵咁回應！

危險！月台都要睇車呀！近日有人被發現在港鐵寶琳站月台上駕駛電動單車，在人群間左穿右插，令其他乘客嚇一跳，並批評他罔顧安全。



影片顯示昨日（7日）晚上約10時在寶琳站月台上，有名背着結他的男子駕駛電動單車，其間在人群中穿來穿去。（FB「將軍澳主場」影片截圖）

有網民在facebook群組「將軍澳主場」上載有關片段，顯示昨日（7日）晚上約10時在寶琳站月台上，有名背着結他的男子駕駛電動單車，其間在人群中穿來穿去，片主不禁喊道「睇到我呆咗」。

另一名目擊者亦留言分享現場影片，只見列車剛到站，不少乘客下車並走向出閘處，此時本在車尾位置的涉事男子，一下車即坐上電動單車順着人潮行駛，引人側目，拍片者形容當時突然看到一部電動單車快速地左穿右插，「真係呆咗，點解有啲咁嘅人」，並提醒大家要小心，「有啲人唔理其他人安全」。

網民看過影片後都表示「咁癲」，紛紛批評片中男子行為過分，「無事就無事，撞到人就弊傢伙」、「啲人愈來愈離譜，不理後果」、「懶型，遲早仆穫甘嘅」；亦有人關注電池爆炸的問題，「最大嘅問題係當裏面嘅鋰電池有問題着火，全車啲人俾佢搞掂晒」。

根據香港法例，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」（例如：電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑板、電動單車等）可能違反《道路交通條例》（香港法例第374章）及其附屬法例，以及其他相關法例。

運輸署資料顯示， 法例界定所有電動單車及電動滑板皆屬電單車，該類車輛不論大小及所用燃料類別，都必須按《道路交通條例》（第374章）規定登記及領牌才可於道路上行駛。因此，在本港道路上駕駛未經登記及領牌的電動單車及滑板是非法的，即使該等車輛的動力能源沒有啟動，若駕駛未領牌車輛，初犯者可被判罰最高罰款5000元及入獄3個月。而在私家路上駕駛未經登記及領牌的上述車輛也屬違法，除非有關的私家路在憲報上曾另有註明。

港鐵回覆《香港01》表示，寶琳站昨晚沒有收到乘客反映上述事件，但呼籲乘客顧己及人，維持一個安全舒適的乘車環境，不要做出可能影響其他乘客安全的行為。根據港鐵附例，任何人不得將單車、電單車或其他類似的運輸工具駛過或引領其橫過鐵路處所。若乘客見到相關情況，可即時通知港鐵職員，以便作出跟進。