離譜！2隻盾臂龜放吊臂車頂曬太陽　網民批漠視安全：急煞變飛龜

沒愛心不要養龜！有港男日前於網上發文貼出多張吊臂車司機「放龜」照片，他於觀塘繞道發現該名司機將2隻盾臂龜放在車頂，有網民質疑涉虐待動物，擔心龜隻會飛出車外，猶如上演「孖寶賽車」（瑪利歐賽車）遊戲秘技「射龜」現實版，「如果高速dup車咪變『飛龜』？」、「係咪黐線㗎，收買龜命」。



有港男日前於觀塘繞道發現，有名吊臂車司機將2隻盾臂龜放在車頂，引來網民擔心會飛出車外。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

該名港男於fb群組「車cam L（香港群組）」貼出照片，估計是在巴士上層拍攝，只見2隻盾臂龜被放在吊臂車車頂上，旁邊放有多條布條和鐵鏈，車頂並非密封，不禁令人擔心2隻龜會自行爬走或突然停車時會飛出車外。樓主估計，司機可能想讓2隻龜曬太陽，因而放在車頂。

網民留言批評，「吓，咁都得？無病呀」、「完全無諗過龜龜嘅安全」、「會唔會偷龜？自己養開正常無理由咁擺喎？如果爬咗小小上壆邊，一煞車就成隻飛出去啦」、「盾臂真係會爬落去㗎，好危險」、「唔飛落地都凍死」、「莫講話兩隻龜，其他嘢好似鐵鏈、救命帶嗰堆嘢，飛去其他人同車，都咪話唔大鑊」。

根據《道路交通（交通管制）規例》第374G章，司機須確保負載物適當地固定或盛載在車輛上，而負載物的重量和其擺放的方法，均不可對任何人士造成危險。司機違反有關規例，如屬首次定罪，可處罰款5000元及監禁3個月。如屬第2次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。