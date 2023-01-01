女仔到30歲仍要求高？港男呻難追　網民：樓市跌唔代表你夠錢上車

現代女性隨着社會地位、學歷、職級和薪金等都與男性看齊，甚至更優越，擇偶條件自然相對提升。早前有港男在連登討論區大呻，指聽說女生約30歲就會開始心急想嫁人，但自己還是「食檸檬」，慨歎女生很難追求。帖文引來網民兩極意見，一方面認為是男生自身條件缺乏優勢，未能符合女生要求；另一方面則指出要找終身對象，女生「揀擇」亦無可厚非；甚至有人拋出樓市妙論，稱跌市也不必人人能上車。



有男生發文指聽說約30歲女生會開始心急想嫁人，但自己還是「食檸檬」，因而慨歎女生很難追。（《堅離地愛堅離地》劇照）

該名男生在LIHKG討論區以「點解女仔到左30歲，都對擇偶有咁高要求」為題發帖，指常聽說女生到30歲左右便會心急，想結婚嫁人，但不知為什麼自己還是會「食檸檬」，沒有女生接受追求，因而感慨現在的女生真的好難追。

有網民稱女生條件再低可能亦高於某些男生，加上資產和樣貌等各項因素，自然難有對象，「人哋最低要求都高過你自身條件」、「大把女唔急，自己又搵到錢，使你埋單？你有時間就去照下鏡，睇下銀行戶口存款，仲係到發夢」、「有時啲嘢同樓市一樣，再跌得多都唔代表你夠錢上車」、「銀行存款等於0，窮鬼點談情」、「因為你廢，無條件揀人」、「我唔想揀個油頭死毒X」、「個樣避孕」。

有人覺得女生慎選對象亦無可厚非，「過世喎大佬，梗係要高要求」、「弱者先要等人埋單」。（《初戀那一天所讀的故事》劇照）

有人指選好對象就過一輩子，當然要慎選，而且弱者才需要人「埋單」，「過世喎大佬，梗係要高要求」、「嫁得差不如唔好嫁」、「從來都係男人需要女人，多過女人需要男人」、「弱者先要等人埋單」、「知自己年紀開始大，見姊妹陸續結婚，機會得一次，下一任就要係Mr. Right，所以揀對象會相對謹慎」。

有人則認為女生高估自己條件，最終或會得不償失，「有極大部分女仔高估自己價值，以為可以揀到50歳 ，最後揀個渣男，害自己一世」、「科技先進靠美容維持到個樣，生仔都可以比以前遲，所以30歲呢個界線應該要延後」。